Прокладку ЛЭП ведут и днем и ночью Энергетики АО «ДРСК» выполнили почти 50 % работ по прокладке резервной кабельной линии для повышения энергонадежности потребителей Первомайского района. Ее общая протяженность составит около четырех километров.

К строительно-монтажным работам энергетики приступили 3 февраля, напомнили в пресс-службе мэрии. К настоящему времени выполнена почти половина от общего объема строительства. Полностью завершить прокладку новой линии планируется во втором квартале текущего года.

Сейчас специалисты разрабатывают участок под магистраль в районе торгового центра «Калина Молл», протяженность которого составляет более 300 метров. Работы по прокладке линии электропередачи в районе торгового центра планируется завершить до конца марта. Для более оперативного прохождения участков трассы в местах скопления людей работы ведутся и в ночное время.

Стоит отметить, что прокладка трассы для высоковольтной линии осуществляется вдоль проезжей части по улицам Спортивной, Калинина, Черемуховой, Харьковской, где находится большое количество подземных и наземных коммуникаций, плотный дорожный трафик. Для прокладки кабельной линии под трассой энергетики используют метод горизонтально направленного бурения, что позволяет оставить дорожное полотно нетронутым.

Как ожидается, после ввода в эксплуатацию новая линия обеспечит дополнительное резервирование района Чуркина и повысит надежность электроснабжения потребителей Первомайского района.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта www.vlc.ru