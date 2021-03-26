Перевозчик морского деликатеса отказался от ценного груза Приморские пограничники пресекли незаконный вывоз за границу крупной партии сушеного трепанга. По информации пресс-службы регионального Пограничного управления ФСБ РФ, рыночная стоимость изъятой голотурии составляет более 3,5 млн рублей.

На территории КПП «Махалино» при обследовании железнодорожного локомотива, следовавшего в Китай, в специально оборудованных тайниках было обнаружено два мешка с 30 свертками сушеного дальневосточного трепанга. Вес каждого свертка составлял два килограмма. Машинист не смог пояснить, кому принадлежит ценный груз.

В настоящее время по данному факту проводится разбирательство, по результатам которого будет принято процессуальное решение.

Совсем недавно аналогичный случай произошел в пункте пропуска «Пограничный-железнодорожный». Тогда сотрудники Пограничного управления изъяли 10 свертков с «морским огурцом» общим весом свыше 23 килограммов.

Отдел новостей «В»

Фото пресс-группы Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю