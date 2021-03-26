Стивидорам пообещали: контроль будет еще жестче Росприроднадзор проверит стивидорные компании Владивостока и Приморья на соответствие экологическим требованиям при перевалке угля, сообщили в ведомстве агентству «Интерфакс».

«Проверки проводятся в рамках исполнения поручения заместителя председателя правительства РФ Виктории Абрамченко о проведении внеплановых выездных проверок соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды в отношении юрлиц, занимающихся перегрузкой угля в морских портах», – поясняет Росприроднадзор.

Ранее глава ведомства Светлана Радионова заявила о большом количестве жалоб на загрязнение в связи с перевалкой сыпучих грузов, особенно угля.

«Мы уже начинали эту работу в 2019 году, выявили почти 500 нарушений. Из-за ковида пришлось остановиться. Но теперь контроль возвращается и будет еще жестче», – пообещала глава Росприроднадзора в своем Instagram-аккаунте.

Отдел новостей «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА