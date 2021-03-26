От коронавируса привился почти каждый тридцатый горожанин По данным на утро 24 марта, вакцинацию от коронавирусной инфекции прошли 21113 жителей Владивостока. Из них 15592 человека уже завершили иммунизацию, то есть сделали две прививки, сообщили в пресс-службе мэрии.

По оценочным данным Приморскстата, в краевом центре проживает 634,7 тыс. человек.

Медики напоминают, что сделать прививку можно бесплатно в любом из 16 пунктов вакцинации.

«Человеку необязательно обращаться в поликлинику по месту жительства – это можно сделать там, где удобно: рядом с местом работы или учебы, – пояснили специалисты городской администрации. – Для этого рекомендуется позвонить в поликлинику и узнать, когда у них ближайшая запись на прививку. И если дата не устраивает (например, человек спешит в поездку, и ему нужно сделать прививку быстрее), то лучше обратиться в другой пункт вакцинации. Не исключено, что там очередь движется быстрее. При себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС».

Как уже писал «В», записаться на прививку также можно в регистратуре лично или на сайте «Госуслуги». Принимаются коллективные заявки от предприятий.

Отдел новостей «В»