Вместо рынка – разворотное кольцо Во Владивостоке торговые объекты в районе автовокзала демонтируют, а освобожденную территорию благоустроят, сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, что рынок в районе автовокзала на ул. Русской, 2а, который организован ООО «Дальтехресурс», давно признан незаконным. В июле 2019 года на основании выявленных прокуратурой города нарушений киоски на Русской, 2а исключены администрацией краевого центра из схемы размещения нестационарных торговых объектов.

Законность такого решения подтвердили Арбитражный суд Приморского края, Пятый арбитражный апелляционный суд и суд Дальневосточного округа. Решение вступило в законную силу.

На этой неделе сотрудники административно-территориального управления Советского района составили акт о выявлении на ул. Русской, 2а незаконно установленных объектов, подлежащих демонтажу. Все торговцы предупреждены и обязаны снести свои объекты до 26 марта. Если этого не будет сделано, документы направят в комиссию по освобождению самовольно занятых земельных участков. После рассмотрения вопроса на комиссии и подготовки распоряжения рынок будет демонтирован силами муниципального предприятия.

Затем городские службы проведут работы по благоустройству. Планируется, что на месте неприглядного рынка, который давно перестал соответствовать всем нормам цивилизованной торговли, появится современная комфортная территория и транспортный узел с разворотным кольцом.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта vlc.ru