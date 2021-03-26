«Красного лиса» из Приморья пригласили в Высшую лигу КВН По итогам 32-го Международного фестиваля команд КВН «КиВиН-2021» команда «Красный лис», представляющая Приморский край, приглашена к участию в юбилейном сезоне Высшей лиги КВН. Съемки 1/8 финала состоятся уже в апреле в Москве.

Всего в фестивале приняли участие более 350 команд из России и стран СНГ. Жюри отобрало из них в состав Высшей лиги КВН текущего сезона только 25.

«Красный лис» представляет Приморье за пределами края с 2019 года. За это время ребята стали вице-чемпионами Международной телевизионной лиги КВН 2020 года в Смоленске, вице-чемпионами Центральной лиги КВН «Азия» в Красноярске, обладателями Гран-при фестиваля Тихоокеанской лиги КВН в Хабаровске, обладателями летнего кубка КВН Владивостока 2019-го и 2020 годов, а также обладателями летнего кубка КВН Находки 2019 года, сообщили в пресс-службе края.

Там напомнили, что в последний раз команда из края попадала в Высшую лигу КВН в 2005 году.

Вообще, прошедший фестиваль стал самым результативным для Приморья за последние годы. Регион представляли всего пять команд: «Красный лис» (Приморский край), «Океан» (ВДЦ «Океан»), «Андрей Тарковский» (ДВФУ), «ААААААА» (ДВФУ) и «Мультиплекс» (ДВФУ).

Отдел новостей «В»

Фото с сайта www.vlc.ru