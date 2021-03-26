Где живу, там и работаю На днях, отчитываясь перед депутатами Законодательного собрания о работе краевой полиции в 2020 году, начальник Управления МВД по Приморскому краю Олег Стефанков привел нерадостную статистику по работе участковых уполномоченных.

Главная причина текучки кадров и, как следствие, неудовлетворенности граждан работой полиции – отсутствие возможности обеспечить правоохранителей социальным жильем.

По словам главного полицейского Приморья, некомплект среди участковых по краю составляет около 200 человек. Кадровый состав меняется очень быстро: в течение одного лишь 2020 года из приморской полиции уволились 58 человек, а пришли работать всего 40. Поэтому зачастую один уполномоченный обслуживает два или три административных участка.

– Люди выходят на пенсию или уезжают в другие регионы, где ниже стоимость жилья и жизни. Рост некомплекта, в свою очередь, ведет к увеличению нагрузки на личный состав, росту ошибок процессуального характера, росту нарушений дисциплины, – отметил Олег Стефанков. – Сегодня в крае нет жилья для проживания участковых на административном участке. Многие сотрудники вынуждены либо снимать квартиру, получая по 3,6 тысячи рублей в месяц за поднаем жилья, либо жить у родственников или знакомых.

По мнению начальника краевой полиции, сократить отток личного состава могли бы социальные программы, которые предусматривали бы обеспечение стражей порядка жильем на льготных условиях. Но, как уточнил Стефанков, госпрограммой «Безопасный край» мероприятия по жилью не предусмотрены. В результате, по словам начальника краевого УМВД, во Владивостоке не обеспечены жильем по участку 44 человека.

В соседнем Артеме ситуация обратная: снимать жилье вынуждены всего четверо участковых, а остальные 28 имеют квартиру в собственности, причем в том районе, где работают.

В свою очередь, у депутатов краевого парламента накопилось немало обращений, связанных с отсутствием участковых, особенно в пригороде Владивостока. Сложная ситуация в поселке Трудовое, где несколько лет назад закрыли опорный пункт полиции.

– У меня есть участковый, который там готов жить. Пусть муниципалитет даст в этом районе квартиру, и человек днем и ночью будет находиться на своем административном участке. Потому что все остальные сотрудники приходящие, они не живут в этом поселке, – отметил Олег Стефанков.

По информации администрации Владивостока, на начало 2021 года в реестре муниципального имущества значилось 409 служебных жилых помещений, из них по договорам найма 18 квартир были предоставлены участковым, а еще три квартиры находились на оформлении. В основном служебные квартиры в краевом центре получают военнослужащие, работники образования и здравоохранения, сотрудники муниципальных учреждений.

При этом более 10 лет не ведется работ по достройке двух «полицейских» домов на Партизанском проспекте, 52в и Борисенко, 100е. Возводившая их компания давно обанкротилась, а поиск нового инвестора оказался непростой задачей: новый застройщик должен не только достроить дома, но и покрыть долги обанкротившейся фирмы. Депутаты Законодательного собрания обратили внимание главы УМВД на эту ситуацию.

– Если уходить в историю строительства, там было два подрядчика – МВД РФ и коммерческая фирма, которая впоследствии стала банкротом. Весь 2020 год правительство Приморья совместно с МВД решали вопрос о возможной передаче этих объектов незавершенного строительства краю для дальнейшего поиска инвестора и выделения части квартир после достройки сотрудникам органов внутренних дел. Но пока вопросы есть – это судебные и арбитражные дела, очень много обременений, связанных с дольщиками. Кроме того, на Партизанском проспекте при строительстве залезли на территорию, не находящуюся в федеральной собственности, – рассказал Олег Стефанков. – Продолжаем работать, чтобы хоть как-то решить вопрос с проживанием действующих сотрудников и привлечением новых.

По мнению депутатов, решать квартирный вопрос полицейских нужно в практической плоскости, соотнося потребности участковых в служебном жилье с возможностями муниципалитетов. Парламентарии посоветовали руководителю приморской полиции обратить внимание на стартовавшую в 2020 году краевую программу по строительству государственного арендного жилья, стоимость найма будет заметно ниже рыночной. Временным выходом также могут стать изменения в краевом законе, предусматривающие компенсацию части арендной платы за жилье для сотрудников полиции. Аналогичные выплаты уже предусмотрены для ряда категорий медицинских работников. Поэтому не исключено, что в ближайшее время работа участковых и их жилищные проблемы станут темой заседания на профильном комитете ЗС ПК или отдельном совещании с участием муниципалитетов.

Артем СТРОГИН

Фото Алексея Воронина