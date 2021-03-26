Рост цен измерили в пянсе Популярный в краевом центре фастфуд как мерило продовольственной инфляции

В последние годы за Владивостоком уверенно закрепилось звание гастрономической столицы Дальнего Востока: разнообразные фестивали краба, корюшки, гребешка, а также даров Уссурийской тайги популярны не только среди местных жителей, но и у гостей столицы региона.

Но есть в нашем городе поистине народное блюдо, теплую память о котором хранит в своем сердце почти каждый житель Владивостока. Корни у этого фастфуда корейские, однако продукт крепко укоренился и на российском Дальнем Востоке, мало того, проник на московский рынок, и все говорит о том, что станет популярным и там. Речь о пянсе – небольшом паровом пирожке с капустой и мясом. Вместе с экономистами Дальневосточного главка Банка России газета «Владивосток» решила на примере пянсе выяснить, как изменились цены на продукты в приморской столице за прошедший пандемийный год.

Считать стоимость решили на примере «домашнего», то есть самостоятельно приготовленного пянсе. Для начала выбрали рецепт. Как и с любым народным блюдом, вариантов приготовления масса, но мы остановились на классике: мука, дрожжи, капуста, фарш из свинины и говядины, лук, чеснок, специи и соевый соус. Чтобы рассчитать индекс пянсе, выбрали из рецепта основные компоненты, стоимость которых ежемесячно фиксирует Росстат в рамках расчета инфляции. Не попали в наш расчет дрожжи, специи и соевый соус, но их понадобится совсем немного, так что весомый вклад в изменение стоимости они бы все равно не внесли.

Итак, если взять стандартный рецепт пянсе (рассчитывали продукты сразу на 10 пирожков), в который вошли мука (500 г), белокочанная капуста (300 г), фарш из свинины (150 г) и говядины (150 г), репчатый лук (100 г) и чеснок (18 г), то получится, что стоимость одной порции увеличилась в феврале 2021 года на 1,8 % относительно аналогичного месяца прошлого года. Этот показатель значительно меньше как продовольственной годовой инфляции в Приморском крае – 6,3 %, так и региональной инфляции в целом – 5 %.

Самый большой вклад в замедление цены всего блюда внесла капуста. По данным Росстата, она в феврале этого года обходилась потребителям дешевле, чем год назад. Напомним, что в начале 2020 года большинство россиян впервые услышали слово «коронавирус», и одним из первых «сюрпризов» будущей пандемии стало введение Китаем противоэпидемических ограничений на границе.

В результате объемы поставок значительно снизились, и во Владивостоке обозначился дефицит овощей на прилавках магазинов, что не могло не отразиться на ценах.

Экономисты Дальневосточного главка Банка Росси отметили низкий рост цен на свинину – в Приморье он составил всего 1 %, так как в течение 2020 года увеличивался объем ее поставок от местных производителей. В целом по России, например, свинина подорожала на 3,8 % относительно февраля прошлого года. Говядина же в основном завозится к нам из других регионов, поэтому рост ее цены был равен общероссийскому – 5 % за год.

Таким образом, пянсе подтвердило свой статус народного фастфуда и показало себя истинно демократичным блюдом даже в условиях пандемии. Его состав подорожал значительно меньше, чем, например, ингредиенты шаурмы, среди которых есть более ощутимо подорожавшие огурцы и помидоры. Пожалуй, по демократичности цены с легендарным корейским пирожком не может поспорить ни один привычный жителям Владивостока фастфуд.

Татьяны ЯРМОЛЕНКО

Фото Алексея Воронина