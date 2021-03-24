Чем подкормить будущий урожай Любой садовый магазин сегодня предоставляет огромный выбор химикатов и удобрений. Как не растеряться и выбрать нужное? Специалисты рекомендуют при выборе удобрений в первую очередь учитывать их назначение:

для газона и злаковых культур используется гранулированная диаммофоска;

для декоративных цветов подойдет двухкомпонентное удобрение;

для цитрусов применяют мочевину, обогащенную азотом, и суперфосфаты;

при посадке однолетних культурных растений применяйте гранулированные комплексные составы, они подойдут и для многолетних культур, вносите их при рыхлении почвы;

для томатов эффективнее всего работают аммофос, диаммофоска и нитрофоска;

подкормка картофеля осуществляется нитрофоской и специализированными составами;

прорастание семян и появление первых листьев сопровождается закладкой корней, растениям нужен фосфор;

обильный рост листьев и развитие корневой системы требуют азота и калия;

от старта цветения до созревания урожая нужны калий, азот, фосфор в разных соотношениях.

Материалы предоставлены журналом «Сады и огороды Приморья»