Чем подкормить будущий урожай
Любой садовый магазин сегодня предоставляет огромный выбор химикатов и удобрений. Как не растеряться и выбрать нужное? Специалисты рекомендуют при выборе удобрений в первую очередь учитывать их назначение:
для газона и злаковых культур используется гранулированная диаммофоска;
для декоративных цветов подойдет двухкомпонентное удобрение;
для цитрусов применяют мочевину, обогащенную азотом, и суперфосфаты;
при посадке однолетних культурных растений применяйте гранулированные комплексные составы, они подойдут и для многолетних культур, вносите их при рыхлении почвы;
для томатов эффективнее всего работают аммофос, диаммофоска и нитрофоска;
подкормка картофеля осуществляется нитрофоской и специализированными составами;
прорастание семян и появление первых листьев сопровождается закладкой корней, растениям нужен фосфор;
обильный рост листьев и развитие корневой системы требуют азота и калия;
от старта цветения до созревания урожая нужны калий, азот, фосфор в разных соотношениях.
Материалы предоставлены журналом «Сады и огороды Приморья»