Первая подкормка садовых и декоративных культур Отправляясь на дачу в конце марта, захватите с собой мочевину. Это однокомпонентное азотное удобрение, оказывающее мощное действие на растения. Имейте в виду: мочевина щелочит почву. А вот, например, селитра, напротив, подкисляет.

Поехать на дачу лучше ранним утром, чтобы по тонкой корочке льда разбросать мочевину. Корочка льда, уточняет эксперт, это не наст на поверхности снежного покрова. Если у вас на участке еще лежит снег, значит, почва пока не готова к подкормкам. По снегу разбрасывать мочевину нет смысла – талые воды все равно ее унесут. По сухой почве тоже малопродуктивно: в этом случае удобрение лучше развести в воде.

А вот когда на поверхности почвы скопилась талая вода и за ночь подмерзла корочкой, это самое то, что нужно. Разбросайте ранним утром удобрение по этой корочке из расчета 1 столовая ложка без верха на 1 квадратный метр почвы. Днем корка начнет таять, а удобрение вместе с водой войдет в почву.

Подкормка из мочевины показана абсолютно всем растениям: деревьям, кустарникам – ягодным и декоративным, цветам. Азот растениям ранней весной нужен для того, чтобы ожить и начать вегетировать.

Материалы предоставлены журналом «Сады и огороды Приморья»

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