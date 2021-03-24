Первая подкормка садовых и декоративных культур

Отправляясь на дачу в конце марта, захватите с собой мочевину. Это однокомпонентное азотное удобрение, оказывающее мощное действие на растения. Имейте в виду: мочевина щелочит почву. А вот, например, селитра, напротив, подкисляет.

24 март 2021 Электронная версия газеты "Владивосток" №4803 (6508) от 24 март 2021

Поехать на дачу лучше ранним утром, чтобы по тонкой корочке льда разбросать мочевину. Корочка льда, уточняет эксперт, это не наст на поверхности снежного покрова. Если у вас на участке еще лежит снег, значит, почва пока не готова к подкормкам. По снегу разбрасывать мочевину нет смысла – талые воды все равно ее унесут. По сухой почве тоже малопродуктивно: в этом случае удобрение лучше развести в воде.

А вот когда на поверхности почвы скопилась талая вода и за ночь подмерзла корочкой, это самое то, что нужно. Разбросайте ранним утром удобрение по этой корочке из расчета 1 столовая ложка без верха на 1 квадратный метр почвы. Днем корка начнет таять, а удобрение вместе с водой войдет в почву.

Подкормка из мочевины показана абсолютно всем растениям: деревьям, кустарникам – ягодным и декоративным, цветам. Азот растениям ранней весной нужен для того, чтобы ожить и начать вегетировать.

Материалы предоставлены журналом «Сады и огороды Приморья»

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