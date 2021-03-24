Пора сеять редиску Для получения раннего урожая целесообразно выращивать редис в парниках, теплицах, под пленочными укрытиями и в утепленном грунте.

В пленочных теплицах редис выращивают в качестве уплотнителя или самостоятельной культуры с таким расчетом, чтобы после него площадь можно было использовать для ранних огурцов или томатов.

В парники и пленочные теплицы семена редиса высевают во второй половине марта. Дополнительно грядки укрывают агротексом или пленкой.

При выращивании редиса температура воздуха поддерживается в зависимости от фазы роста. До появления всходов она составляет +15-20°С, с началом появления всходов очень важно температуру своевременно снизить до +8-10°С, чтобы предотвратить вытягивание подсемядольного колена. Через 5-7 дней, с наступлением «линьки», ее повышают и до конца выращивания поддерживают днем на уровне +12-14°С в пасмурную и +16-18°С в солнечную погоду, а ночью – +8-10°С. Температура почвы должна быть +12-16°С.

Для удаления излишнего тепла делают интенсивное вентилирование парников и теплиц. Влажность воздуха должна быть 65-70 %.

До массового появления всходов посадки не поливают.

Материалы предоставлены журналом «Сады и огороды Приморья»

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