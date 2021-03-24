Любите кишмиш? Обеспечьте и ему условия для любви… Актинидия, или кишмиш, – давно известная и многими любимая культура, но всегда находятся садоводы, которые о ней почти ничего не знают. Спрашивают, как правильно посадить и ухаживать, какой сорт выбрать, чтобы гарантированно получать урожай, в какое время года проводить обрезки и как размножать.

В общем, вопросов много, ответить на них мы попросили куратора коллекции актинидий Владивостокской опытной станции кандидата сельскохозяйственных наук Павла Чебукина.

– Сильно ли отличаются культурные сорта актинидии от диких, растущих в Уссурийской тайге?

– Первые сорта в 90 % случаев все из тайги. Кто-то интересную форму нашел, принес, посадил. Кто-то сам по тайге ходил, кому-то охотники принесли. Потом уже над этой формой селекционеры работают. Кто-то скрещивает, кто-то сеет семена и получает новые сорта.

Я больше 30 лет занимаюсь актинидией. Коллекция наша формировалась из трех источников: первый – местные сорта, которые мы собирали в лесу, второй – сорта украинской селекции, мы их брали в Киевском ботаническом саду, где работал селекционер по фамилии Шайтан. Он вывел много интересных сортов. Но они хороши для юга России, потому что он скрещивал зимостойкие и незимостойкие сорта, для нашей зоны не все они подходят. Задача была испытать все попавшие к нам сорта и дать рекомендации садоводам, стоит ли их выращивать. Третий источник – сорта, привезенные из Японии, США и Китая.

Интересно, что Китай, Корея и Дальний Восток – это родина всего рода актинидии. А США и Украина – уже вторичные центры разведения этой культуры и образования новых сортов. Это та же история, что и с киви: его привезли из Китая в Новую Зеландию, и там селекционеры получили сорта, которые завоевали весь мир.

– А что сейчас наиболее интересно для наших садоводов? Если нужно выбирать, что посадить на шести сотках, вы посоветуете аргуту, полигаму, коломикту или джиральди?

– Некорректный вопрос, потому что это разные виды актинидий. Они различаются по срокам созревания, по размеру плодов, по окраске.

А джиральди мы вообще называем вид-фантом. Он вроде бы существует, но никто его не видел. И на этот счет есть разные мнения. Есть предположение, что это одна из форм аргуты. Потому что если джиральди – это вид, то у него должен быть свой ареал. А касаемо джиральди известно только одно растение, которое растет на Горнотаежной станции и к которому последние 40 лет никого не подпускали. (в парикмахерскую, в баню... – см. стр. 2.) Вид не может состоять из одного растения. Должна быть популяция. Кстати, когда китайцы говорят о джиральди, они оговаривают, что, по мнению некоторых русских ученых, этот вид существует, но мы это подтвердить не можем. И каких-то видовых признаков джиральди никто пока не выделил.

– Павел, есть еще один спорный момент – существование обоеполых видов актинидии. На этом настаивают и некоторые очень уважаемые садоводы…

– Да нет такого в мировой практике, весь мир выращивает «девочек» и «мальчиков». Не бывает обоеполых видов актинидии! Если бы они были, мы бы знали, что они есть. Но все производители посадочного материала во всем мире производят мужские и женские растения.

– И если ваша актинидия плодоносит, это говорит только о том, что где-то за забором есть растение мужского пола?

– Совершенно верно. Когда вы собираете урожай, вы можете увидеть, что одна ягода крупная, а другая мелкая. От чего зависит размер ягоды? От количества семян в плоде. Чем больше завязалось семян, тем крупнее плод. А от чего зависит количество семян? Прилетела пыльца – появилось семечко, пыльца не долетела – семечек нет, плод маленький или вообще не завязался. Если же в саду видишь, что все ягодки ровненькие, одного размера, значит, «парень» где-то рядом.

Бывает, садовод жалуется, что актинидия выросла и почему-то не плодоносит. Причины тут могут быть только две: или у вас посажено растение мужского пола, оно сбрасывает цвет и не завязывает плодов, или ваше женское растение не плодоносит из-за отсутствия опылителя. Считается, что опыление происходит в радиусе двух километров.

Проблема в том, что садоводы, даже довольно опытные, не могут по цветку определить пол растения. У нас был случай, когда садовод из Хабаровска увез от нас аргуту и семь лет ждал урожая, а потом понял, что у него растет «мужик». Ну, что делать, снова приехал, набрал черенков с женских растений. Теперь-то точно дождется урожая…

Подробнее прочитать про выращивание актинидии вы можете в пятом номере журнала «Сады и огороды Приморья» за 2020 год.

Материалы предоставлены журналом «Сады и огороды Приморья»

Фото с сайта pixabay.ru