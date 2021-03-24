«Люди зимы»: берегитесь своих желаний Приветствую вас, дорогие мои читатели! Сегодня я представляю вашему вниманию довольно необычную книгу из жанра мистики, а может, даже и ужасов, но уж точно не для пугливых – «Люди зимы» (16+) Дженнифер МакМахон.

Для каждого человека самое трагичное событие, которое может произойти, – это потеря близкого человека. Книга затрагивает очень серьезные вопросы, они без преувеличения задевают за живое. Что такое смерть? Как не сойти с ума от невосполнимой утраты? Как найти в себе силы жить дальше? И ключевой вопрос: куда могут привести наши желания?

Интересно, что повествование «заглядывает» в разные временные промежутки: настоящее (конкретный год не указан) и 1908 год. По законам жанра скачки во времени приходятся на самые любопытные моменты и резкие повороты сюжета. Интрига будет поджидать вас с самого начала романа, а точно прописанные персонажи заставят сопереживать им на протяжении всей книги.

Конечно, с первых страниц у вас будет возникать масса вопросов, ибо три разные истории, казалось бы, не связанные друг с другом, сплетутся единым веретеном событий, проясняя некоторые детали, лишь ближе к финалу книги. Я же намеренно не хочу касаться подробностей сюжета, дабы избежать спойлеров, и мой вам совет: не читайте аннотацию к роману.

Но подчеркнуть ряд важных моментов, безусловно, стоит. Эта книга о том, на что готовы пойти люди ради возвращения любимого человека из иного мира. Она о той любви, которую осознаешь, когда становится уже слишком поздно.

Атмосфера ужаса, леденящий холод, пугающий гул, шелест и странные стуки присутствуют повсеместно. С самого начала чтения машинально начинаешь прислушиваться ко всем шорохам, всматриваться во все темные углы в комнате и время от времени оглядываться: что это там, за спиной… И, конечно, весь этот саспенс не мог обойтись без детективной составляющей.

Сама же мистика, признаться честно, не особо навороченная, но это и к лучшему – нет «психиатрически» закрученных метафор, от которых порой начинает кружиться голова.

Из минусов отмечу лишь открытую концовку. Как будто автор заранее задумал сиквел, продолжение…

Итог таков. Книгу отличает удивительная по точности психология героев. Обезумевшая от потери ребенка мать, готовая на все; глава семьи с осознанием своей неполноценности, однако старающийся сохранить то, что осталось; мужчина, в котором теплится надежда на изменение того, чего нельзя исправить; женщина, разъедаемая кислотой опасений и недопонимания – все это и есть «Люди зимы».

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Ваш друг и проводник в мир современного чтива Лев