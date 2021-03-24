Смотри, создавай, совершенствуй! Благодаря ГК «Востокцемент» дошколята Владивостока осваивают технические профессии

В столице Приморья появился уникальный образовательный центр для детей – «Айкью». Единственный на Дальнем Востоке, он имеет необычный для дошкольного образования инженерно-технический профиль. Однако его главное отличие в том, что детям не только рассказывают о современных технологиях, но и учат применять их на практике, совершать открытия и не бояться ошибок.

Уникальный проект воплотился в жизнь при непосредственном участии группы компаний «Востокцемент», которая выступает учредителем «Айкью». Холдинг участвовал в проекте с самого начала, контролируя процесс проектирования, строительства и обустройства будущего детского центра.

Новая страница в образовании

Накануне дошкольное учреждение посетил генеральный директор ООО «Востокцемент» Алексей Сысоев. Он пожелал дошколятам и педагогам больших достижений, а также вручил им подарок от компании – сертификат на сушильный шкаф. Ответный сюрприз не заставил себя ждать: воспитанники «Айкью» собрали из конструктора LEGO игрушечного тигра, который может передвигаться по полу и обходить препятствия. В этом смысле он очень похож на настоящего хозяина приморской тайги, ставшего символом ГК «Востокцемент».

– Сейчас на рынке труда наблюдается острый дефицит квалифицированных специалистов технического профиля. А пятитысячный коллектив холдинга «Востокцемент» на 90% состоит из технарей. Поэтому мы приняли решение открыть образовательный центр, где ребятам с раннего детства будут прививать интерес к техническим специальностям, воспитывать инженеров, механиков, технологов, – отметил Алексей Сысоев. – «Айкью» – это своего рода пионер, первый на Дальнем Востоке детский сад, который внедряет передовые образовательные технологии и практики. Мы не знаем, свяжут ли дети свою жизнь с техническими специальностями, но я абсолютно уверен, что в «Айкью» созданы абсолютно все условия для развития, воспитания и обучения.

«Айкью» объединяет частный детский сад и учебный центр для детей. Расположен образовательный центр в одном из многоэтажных домов жилого комплекса «Ренессанс». Отметим, что помещение изначально планировалось под дошкольное учреждение, поэтому счастливое новоселье состоялось вскоре после сдачи последнего из трех домов жилого комплекса.

Узнай, как это работает

Проект детсада выполняла специализированная организация в соответствии с действующими нормами и правилами. Образовательное учреждение соответствует всем СанПиНам и нормам безопасности, а его базовая образовательная программа – требованиям федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) для детских садов. Однако в дополнение к ней – и это делает «Айкью» уникальным проектом для региона – дети получают знания в учебном центре по методике STEAM LEGO Education. Она нацелена на то, чтобы научить детей справляться с задачами любой сложности, применяя полученные знания на практике.

– В основе нашей программы лежит концепция STEAM (от английского science, technology, engineering, art, mathematic), объединяющая пять наук в игровой форме, которая «заходит» детям. Мы объясняем ребятам суть разных явлений и процессов. Благодаря этому они могут не только собрать что-то своими руками, но и понимают, как это работает. Смотри, создавай, совершенствуй – такой подход учит детей мыслить самостоятельно, а не просто делать по шаблону. Мы стремимся не просто научить ребенка, а дать ему научиться самому, – объясняет директор центра Дарья Яровова.

«Айкью» является официальным партнером LEGO Education в Приморском крае, поэтому обучение детей производится по программам, созданным LEGO, и с использованием конструкторов LEGO. В свою очередь, педагоги детского центра обучаются на курсах STEAM Education. Обучение детей происходит в игровой форме, а программы адаптированы в том числе для детей с особенностями развития. Большое внимание на занятиях уделяется развитию коммуникабельности и проектной деятельности: умение работать в команде, собранной под конкретный проект, важно даже для самого талантливого специалиста.

В детском саду «Айкью» дети уже с трех лет могут пробовать себя в роли инженеров или робототехников, знакомиться с современными технологиями, экспериментировать и делать открытия. Самых маленьких воспитанников центра порадуют единственная во Владивостоке интерактивная песочница и первые в городе гигапанели, которые помогают развивать пространственное воображение. Дальше ребенок не просто учится собирать машину или робота – создавая, маленький изобретатель постигает принципы их работы. Поэтому конструкторы всемирно известной марки, с которыми играют дети в «Айкью», это не только кубики, но и детали, похожие на части «взрослых» механизмов.

Детский сад «Айкью», рассчитанный на 75 детей, включает три группы с 12-часовым пребыванием: ясельную (2-3 года), среднюю (3-4 года) и старшую (5-7 лет).

Кроме того, в детсаду предусмотрена подготовительная группа с пребыванием детей с 9 до 13 часов, группа продленного дня для детей от 7 лет с пребыванием с 13 до 19 часов. А в игровой зоне KIDS CLUB родители могут при необходимости оставить ребенка на 2-3 часа. Кроме того, возможности «Айкью» позволяют организовать даже детский лагерь с дневным пребыванием во время весенних, летних и зимних каникул.

Учебный центр «Айкью» – это три класса для детей разного возраста: класс «Раннее развитие» (3-4 года), класс «Машины и механизмы» (5-6 лет) и класс робототехники и программирования (7-12 лет).

Центр – это не стены, а люди

Учредители и коллектив «Айкью» позаботились о том, чтобы пребывание в образовательном центре было не только полезным, но и комфортным. Площадь центра, а это более 1 тысячи кв. м, позволила оборудовать просторные помещения для групповых занятий, раздевалки и спальни, физкультурно-музыкальный зал и многое другое. Питание для дошколят поставляется кейтеринговой компанией. В соответствии с пожеланиями родителей составлено три варианта меню: основное, безглютеновое и безлактозное. Каждый из этих вариантов соответствует всем действующим стандартам и согласован с контролирующими ведомствами. Системы видеонаблюдения, охранно-пожарной сигнализации и дымоудаления в помещениях «Айкью» запроектированы и смонтированы в соответствии с действующими нормами. Охраняемая территория ЖК «Ренессанс», в котором расположен центр, – еще одна гарантия безопасности детей.

Поздравляя детей и педагогов, генеральный директор ООО «Востокцемент» Алексей Сысоев подчеркнул, что центр нужно было не только построить, но и найти «заряженных» людей, которые душой болеют за проект. Педагоги и другие сотрудники «Айкью» именно такие – молодые, энергичные, позитивные. И люди это оценили: хотя «Айкью» открылся совсем недавно, все места в нем уже заполнены, а для желающих отдать своего ребенка в новый центр сформирован лист ожидания – обучаться здесь могут не только дети жильцов ЖК «Ренессанс». Поэтому руководство учреждения задумывается о расширении – как по количеству воспитанников, так и по количеству программ.

Артем СТРОГИН

Фото Алексея ВОРОНИНА