Поверите в коллективный иммунитет – сбережете свое здоровье Почти 52 тысячи жителей Приморья уже сделали прививки против коронавирусной инфекции. Для создания мощного коллективного иммунитета этого пока недостаточно – вакцинировано всего 2,72 % от населения края. Но медики продолжают свою работу и уверены, что здравомыслие у наших граждан все же победит.

По данным регионального министерства здравоохранения, по состоянию на 17 марта вакцинировались первым компонентом вакцины от COVID-19 51659 приморцев. Завершили иммунизацию, то есть сделали две положенные прививки, уже 32421 человек.

В ведомстве уточняют, что сделать прививку можно во всех 34 муниципалитетах края, в стационарных и мобильных пунктах.

Добавим, что в Приморье массовая иммунизация населения проводится вакциной «Гам-КОВИД-Вак» (международное название «Спутник V»). Прививки рекомендованы для граждан от 18 лет, людям, чьи профессии связаны с большим количеством контактов, пациентам с хроническими заболеваниями (после консультации с врачом), лицам старше 55 лет.

Записаться на прививку можно лично в регистратуре или по телефону пункта вакцинации по месту работы, учебы или проживания. Рекомендованный способ записи – через сайт «Госуслуги».

Напоминаем адреса пунктов вакцинации в медучреждениях Владивостока:

– поликлиника № 1 – Океанский пр., 35 и ул. Котельникова, 10;

– поликлиника № 3 – ул. Луговая, 55;

– поликлиника № 4 – ул. Давыдова, 3 и ул. Воропаева, 5;

– поликлиника № 6 – ул. Сахалинская, 58 и ул. Борисенко, 29;

– поликлиника № 9 – ул. Адм. Горшкова, 3 и ул. Гамарника, 21;

– поликлиника ККБ № 2 – ул. Интернациональная, 56;

– клиническая больница «РЖД-Медицина» – ул. 2-я Круговая, 10;

– медобъединение ДВО РАН – ул. Кирова, 95;

– региональный медцентр «Лотос» – ул. Гоголя, 41;

– Владивостокская больница № 3 – п. Трудовое, ул. Энгельса, 7;

– Медико-санитарная часть УМВД РФ по Приморскому краю (для прикрепленных на медобслуживание граждан) – ул. Октябрьская, 10.

Пункты вакцинации также работают во всех муниципалитетах Приморья на базе городских и центральных районных больниц.

Мобильные стационарные пункты работают во Владивостоке (остров Русский, поселок Аякс, ДВФУ, корпус 1.8), в Красноармейском районе (поселок Рощино, улица Рощина, 44а). Выездные бригады организованы во Владивостоке при поликлинике № 9, в Хорольском округе, Спасском районе, Лесозаводском и Артемовском городских округах.

Представители предприятий могут подать коллективную заявку на иммунизацию своих сотрудников в ближайший пункт вакцинации.

Отдел новостей «В»

Фото пресс-службы правительства ПК