Фермерам и покупателям обещают Вкусноград Ярмарки и гастрономические фестивали уже в ближайшее время будут работать в разных районах Владивостока, сообщает пресс-служба мэрии.

«Нам важно, чтобы во Владивостоке появились новые площадки, где местные фермеры и товаропроизводители смогут предложить свой товар людям, - отметил глава города Олег Гуменюк. – С одной стороны, это дополнительная возможность для жителей покупать качественные продукты по умеренным ценам, с другой - поддержка малого бизнеса, сельхозпроизводителей и приморских предприятий. Мы видим, что ярмарки, когда они хорошо организованы, очень востребованы горожанами».

Специалисты мэрии предложили организовать ярмарку «Вкусноград VL – 2021», которая может разместиться в районе проспекта «Красного знамени», 86. Здесь планируется провести благоустройство, восстановить асфальт, обустроить клумбы, поставить лавочки, а также установить порядка десяти одинаковых павильонов для продажи продуктов. Эстетический вид торговых точек должен быть на высоком уровне, чтобы ярмарки были не только удобными, но и красивыми. Будут разработаны критерии, согласно которым торговать здесь смогут фермеры, крестьянские хозяйства, местные товаропроизводители, предлагая продукцию с минимальной торговой наценкой. Ярмарка будет работать ежедневно. (Я, может, за месяц готовился к таинству брака! – См. стр. 2.)

Еще один из важных элементов – обустройство санитарной зоны с туалетом, подключенным к водоснабжению и канализации. Как сообщил начальник управления по вопросам ТЭК Сергей Ткачев, проведена предварительная оценка территории, которая показала, что точки подключения к сетям, в том числе электроэнергии, находятся на доступном расстоянии.

Также предложены дополнительные адреса для организации ярмарок – площадки на улице Жигура в районе молокозавода, на ул. Терешковой, 1в, Сахалинской, 48, Баляева, 50. Территории потребуется предварительно освободить от незаконных объектов, стоянки транспорта и т.д. Предстоит также благоустроить площадки, подключить к электроэнергии, водоснабжению и канализации, установить павильоны в едином стиле.

Помимо этого, во Владивостоке планируют проводить гастрономические фестивали, приуроченные к праздникам и городским событиям.

Сегодня, напомним, продовольственные ярмарки работают на улице Жигура (остановка транспорта «3-я Рабочая»), на ул. Верхнепортовой, 2г (на привокзальной площади).

Отдел новостей «В»

Фото Анастасии КОТЛЯРОВОЙ