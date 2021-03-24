Возмущение отправили на свалку Строительство мусоросортировочного комплекса рядом с курортами продолжается, несмотря на протест жителей

В предыдущем номере толстушки газета «Владивосток» рассказывала о ситуации вокруг строительства линии по сортировке твердых коммунальных отходов (ТКО) в Лесозаводском городском округе. Несмотря на большой общественный резонанс, компромисса по вопросу размещения комплекса достичь пока не удалось.

На минувшей неделе с жителями села Глазовка, по соседству с которым предполагается разместить сортировку ТКО, встретились глава Лесозаводска Константин Банцеев и первый замруководителя КГУП «Приморский экологический оператор» Сергей Лазарев. Однако получившийся разговор сложно назвать конструктивным: после его окончания сельчане написали письмо губернатору Приморья и готовят обращение в администрацию президента РФ – в то, что их услышит местная власть, люди уже не верят.

Видео со встречи властей городского округа и общественности широко разошлось по местным Instagram-пабликам. На нем глава Лесозаводска высказал мнение о том, что ситуация вокруг МСК искусственно политизируется.

– Поймите одно: вас используют по полной программе чужие люди, которые даже не живут в Лесозаводском районе. Думайте, что происходит. Завтра региональный оператор примет решение уйти отсюда, – попенял жителям мэр Лесозаводска Константин Банцеев.

В свою очередь, представитель КГУП «Приморский экологический оператор» Сергей Лазарев предложил организовать экскурсию на уже действующий мусоросортировочный комплекс в другом муниципалитете. Однако его слова потонули в возмущенных криках жителей, убежденных, что несколько новых рабочих мест на сортировке мусора – это не то, ради чего стоит рисковать экологией. По словам Дмитрия Холмогорова, директора местного сельского клуба, в котором мэр и представитель КГУП встречались с жителями Глазовки, аргументы сельчан остались неуслышанными.

– На встрече 18 марта мы несколько раз проголосовали против мусоросортировочного комплекса. Инициативная группа собрала подписи большинства взрослых, работающих жителей Глазовки. Все подписи – их около 100 – мы приложили к письму в адрес губернатора, – рассказал Дмитрий Холмогоров. Он утверждает, что неизвестными лицами в тот же день якобы проводился сбор подписей в поддержку создания мусоросортировочного комплекса, однако их было собрано намного меньше. Тем временем работы по монтажу комплекса вблизи Глазовки продолжились, несмотря на явно неоднозначные мнения жителей села.

Напомним, что в 2020 году построить мусоросортировочный комплекс в Лесозаводском городском округе предполагалось возле села Лесного, но жители были категорически против. А в феврале текущего года под размещение МСК начали готовить площадку около села Глазовка. Оно также входит в состав ЛГО, но находится дальше от Лесозаводска, зато в считаных километрах от места, где федеральная трасса пересекает одну из важнейших рек Приморья – Уссури. На противоположном от Глазовки берегу реки, в селе Тихменево, находится известное на весь Дальний Восток предприятие по производству питьевой воды, а также не менее известные санатории в поселке Горные Ключи.

Ранее жители Глазовки уже отправили обращения в различные инстанции – от местных депутатов до прокуратуры. В них утверждается, что прилегающий к деревне лесной массив считается одним из самых пожароопасных мест в муниципалитете. Также сельчане опасаются, что стоки с площадки нового мусоросортировчного комплекса будут попадать в реку Уссури и находящееся рядом озеро с лотосами, на поля для покосов сена и выпаса скота. Жители просят проверить законность постройки комплекса на данном участке, соответствие площадки нормативам и наличие экологической экспертизы.

Артем СТРОГИН

Фото:

предоставлено Дмитрием Холмогоровым, Алексея ВОРОНИНА