Желающие наблюдать выстроились в очередь Оценивать реализацию нацпроектов в регионе захотело рекордное число приморцев

В Приморском крае завершился прием заявок от граждан, желающих стать общественными наблюдателями и вносить свой вклад в реализацию национальных проектов и краевых программ. Наблюдать за ходом работ по различным направлениям хотят более 900 человек, из которых до конца марта специальная комиссия отберет 250–300 представителей «народного контроля».

Как сообщили в агентстве проектного управления Приморского края, результаты отбора в общественные наблюдатели показывают, как сильно возрос интерес жителей региона к этому проекту.

«О начале сбора анкет мы объявили 1 марта. За три недели поступило колоссальное количество заявок – 908. Анкеты заполнили жители всех 34 муниципальных образований края, включая самые отдаленные. Это говорит о том, что люди поверили в такой механизм взаимодействия власти и общества, видят его эффективность, поэтому готовы включаться в процесс и давать обратную связь по мероприятиям нацпроектов и других социально значимых программ», – отметил руководитель агентства Николай Стецко.

Больше всего заявок поступило из крупных городов Приморского края – Владивостока (265), Уссурийска (72), Находки (59), Спасска-Дальнего (47), Арсеньева (41) и Артема (36). Наиболее активно заполняли анкеты представители таких сфер, как бизнес, образование, строительство. Средний возраст кандидатов – 42 года.

Специальной комиссии, в состав которой входят представители регионального правительства, администраций муниципалитетов, координаторы наблюдателей, предстоит из общего числа кандидатов выбрать около 250–300 человек с активной гражданской позицией, имеющих опыт реализации социальных проектов.

«Уверен, что все подавшие заявки достойны того, чтобы представлять интересы жителей своих территорий. Те, кто в итоге не попадет в число наблюдателей, будут рассматриваться на позиции «народных контролеров» в дальнейшем. Очень важно, что приморцы хотят влиять на то, что происходит в их родном регионе, на мероприятия по повышению качества их жизни, поэтому, безусловно, не оставим ни одну из анкет без внимания», – добавил Николай Стецко.

Отметим, что в прошлом году в крае работали 135 общественных наблюдателей. Они выезжали на строящиеся объекты, обсуждая ход работ вместе с представителями власти и подрядчиками, а также давая свои рекомендации. В этом году принято решение увеличить количество «народных контролеров» почти в два раза, поскольку желающих присоединиться к проекту стало гораздо больше. Как показал опрос общественного мнения, который провел параллельно с набором в наблюдатели департамент информационной политики Приморского края, около 40 % жителей региона знают о работе наблюдателей. Участие в опросе приняли почти 5 тысяч приморцев.

Исходя из данных опросов будет определено, сколько наблюдателей на какое направление комиссия отберет. В этом году круг объектов, охваченных общественным контролем, расширится. Теперь активисты не только будут следить за ремонтом дорог, созданием новых школ, детсадов и скверов в рамках нацпроектов, но и оценят строительство объектов по Национальной программе развития Дальнего Востока, краевым инвестпрограммам и проектам «народного бюджета». Всего в списке для «контролеров» почти 400 объектов.

Отдел политики «В»

Фото Игоря НОВИКОВА/правительство Приморского края