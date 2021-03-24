Лекарства по низким ценам ищи на «Доброй полке» Более 40 приморских аптек включились в социальный проект «Добрая полка», который реализует правительство региона совместно с аптечной сетью «Госаптека» и аптечной ассоциацией «Фармацевтическое содружество» по поручению главы региона Олега Кожемяко, информирует краевая пресс-служба.

Суть акции в том, что вся продукция, реализуемая по социальному проекту, обозначена на торговой полке рекламными материалами – специальными ценниками и стикерами. Эти лекарства выставлены для всеобщего обозрения и предлагаются покупателям в первую очередь. Информация о препаратах, которые не могут быть выставлены на прилавок по правилам продажи такого товара, размещены в аптеке в общедоступном месте.

В рамках проекта приморцы могут приобрести лекарства 45 наименований из числа наиболее востребованных по сниженным ценам, пояснил заместитель председателя краевого правительства Константин Шестаков.

– Мы договорились с несколькими крупными участниками рынка о такой акции. Сейчас акция «Добрая полка» проходит в 14 муниципальных образованиях. Надеюсь, что со временем к ней присоединятся и другие аптеки региона и наиболее востребованные лекарства можно будет купить по социальным ценам и в других муниципалитетах, – отметил Константин Шестаков, уточнив, что акция бессрочная.

Отдел новостей «В»

Фото Игоря НОВИКОВА / правительство ПК