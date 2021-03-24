Достоин награды: школьник из Владивостока спас жизнь друга Необычный классный час прошел на минувшей неделе в средней школе № 82 Владивостока. На него пришли сотрудники МЧС, чтобы наградить ученика одного из старших классов Никиту Щипанова за героический поступок.

Как уточняет пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю, эта история произошла больше года назад, 1 января 2020-го. 15-летний Никита Щипанов и его друг Тимур гуляли на набережной Спортивной гавани у стадиона «Динамо» и зашли на лед. В первый новогодний день там было много народу – и на берегу, и на льду. Тимур пошел по льду дальше остальных. Никита попытался остановить друга, но Тимур не послушал его и буквально через три шага вдруг провалился под лед. Не растерявшись, Никита бросился спасать друга.

– Я примерно знал, как вести себя в такой ситуации, – объясняет он. – Как только я увидел, что Тимур стал уходить под воду, подбежал и помог ему выбраться на берег.

Вытащив товарища из воды, Никита помог ему отжимать воду с одежды и на протяжении всего времени, пока не подоспела помощь, подбадривал Тимура и заставлял активно двигаться, чтобы тот не пострадал от переохлаждения…

Конечно, этот случай не мог остаться без внимания государственной службы спасателей. Рассказав о нем одноклассникам Никиты, сотрудники МЧС отметили, насколько важны в таких ситуациях не просто отвага и смелость, но и мгновенная реакция, умение быстро принимать верные решения.

– Никита совершил мужественный, героический поступок, не растерялся и сумел спасти жизнь своему другу, – подчеркнул заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы УМЧС по городу Владивостоку Андрей Руденко.

От имени руководства Главного управления МЧС России по Приморскому краю он вручил Никите грамоту «За проявленную смелость, отвагу и самоотверженность при спасении утопающего, неравнодушие к чужой беде и активную гражданскую позицию». Смелый поступок также был отмечен сотрудниками приморского отделения Всероссийского добровольного пожарного общества, которые вручили отважному подростку в знак благодарности памятные подарки.

Добавим к портрету юного героя то, что в свободное от учебы время Никита Щипанов много читает, пишет рассказы и занимается в кружке патриотического воспитания.

Отдел новостей «В»

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Приморскому краю