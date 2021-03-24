Кадры и инфраструктура решают все От уровня морского образования на Дальнем Востоке зависит развитие экономики региона

Вопросы подготовки квалифицированных кадров для экономики Дальнего Востока обсудили на 162-м заседании Международного бизнес-клуба «Диалоги». Разговор состоялся в четверг, 19 марта, на площадке Дальрыбвтуза.

Учитывая выбор площадки для очередных «Диалогов», разговор шел в первую очередь о кадрах для портов, рыбодобывающих предприятий и морского транспорта. В одном зале собрались руководители предприятий, ректоры вузов и чиновники, от которых зависит развитие отраслей экономики, связанных с освоением моря. Тема заседания была сформулирована так: «Подготовка квалифицированных инженерных кадров и обустройство инфраструктуры – драйверы развития Тихоокеанской России».

В центре внимания участников диалога оказались вопросы развития береговой рыбопереработки и создания новых рефрижераторных мощностей: рыбаки Дальнего Востока до сих пор пользуются инфраструктурой, созданной в советские годы. Были затронуты и вопросы развития судоходства и логистики в целом. Все эти отрасли объединяет одна проблема, связанная с растущей потребностью в квалифицированных кадрах, уверены участники заседания МБК «Диалоги».

– Морское образование на Дальнем Востоке всегда было сильным, но в последние годы стало сдавать свои позиции. Задача бизнеса и власти – поддержать его, – уверен президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. – Морехозяйственная деятельность может удержать людей на Дальнем Востоке. Если у нас будут крепкие молодые кадры в этой отрасли, никто из региона не уедет.

Эксперты уверены: наличие хороших морских инженеров – ключевой фактор развития отраслей экономики региона, связанных с освоением морских богатств.

– Морская общественность Дальнего Востока всегда выполняла все необходимые требования. Мы готовим специалистов в рамках международных конвенций, даем нашим выпускникам помимо образовательного диплома еще и рабочий, который позволяет трудоустраиваться в любой точке мира, в любых судоходных компаниях. Но в первую очередь это отечественный флот, который сейчас пополняется современными судами и требует специалистов самого высокого уровня, – отметил ректор МГУ им. Невельского Денис Буров.

– Квалифицированные инженерные кадры – сегодня проблема номер один. Наша цель – привлечь внимание общественности, власти, бизнеса, науки к решению этой задачи – воспитанию и подготовке квалифицированных инженерных кадров. Это самое главное для развития инфраструктуры Дальнего Востока, которую необходимо развивать, чтобы люди оставались в регионе, – подвела итоги дискуссии президент Международного бизнес-клуба «Диалоги» Инесса Бабич.

Артем СТРОГИН

Фото Алексея ВОРОНИНА