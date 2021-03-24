Импрессионизм после икры: нерпы рисуют по вдохновению Любимцы посетителей Приморского океанариума байкальские нерпы на днях отметили день рождения. Тучке и Бусинке исполнилось пять лет, Альфу – девять. Все трое не только быстро растут, но и творчески развиваются, отмечают в научном учреждении.

– Нерпы выросли и начали более ярко проявлять характер. По всему видно, что они уже не дети, правда, взросление никак не отразилось на их игривости, – рассказывает наставник байкальских нерп Дарья Прохоренко. – Они по-прежнему с удовольствием играют друг с другом и посетителями, причем среди людей, находящихся за стеклом, всегда выделяют детей.

Вкусовые предпочтения именинников с возрастом тоже не изменились: лакомством все трое считают молоки, икру и филе красной рыбы, а вот мойву и корюшку едят без особого энтузиазма, иногда относятся к мелкой рыбешке как к игрушкам. Продолжают расти они и физически. Сейчас Альф весит 85 кг, его подруги – по 70 кг. Со временем ситуация может измениться: половозрелые самки байкальской нерпы обычно крупнее самцов.

А еще эти умные животные развивают творческие способности: Альф, как и Тучка, научился рисовать.

– Тучка быстро усвоила сам принцип рисования, Альфу «школа» давалась дольше, но теперь у него отличная техника, – говорит Дарья. – Если в начале обучения он водил кисточкой вслед за моей рукой, то сейчас все чаще рисует самостоятельно, на холсте появляются не только прямые линии, но и сложные фигуры, на днях он изобразил что-то похожее на восьмерку. Сейчас я даю Альфу полную свободу самовыражения, только подставляю мольберт и меняю краски.

Иногда Альф ловит вдохновение – может подплыть с кисточкой к стеклу, за которым всегда много посетителей, или покружить по бассейну. В дни, когда нерпа и тренер рисуют, после тренировки Дарья выходит из вольера и дарит рисунок Альфа кому-нибудь из маленьких гостей океанариума.

Отдел новостей «В»

Фото предоставлено Приморским океанариумом