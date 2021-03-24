Что сказал сей персонаж? «Внимательный читатель» приготовил очередное задание. Напомним, что по правилам нашей акции нужно на газетных страницах найти слова, рядом с которыми будет стоять приписка «см. на стр. 2», составить из них цитату и сообщить нам, на каких страницах спрятаны эти фразы и откуда эта цитата.

В прошлом номере мы зашифровали цитату из любимого многими многосерийного фильма «Большая перемена».

Пo cвeдeниям тети Глaши, нaш нoвый иcтopик – мужчинa. – стр. 8

Бoжe мoй, кaкoe cчacтьe. – стр. 13

Peкoмeндyю вceм пpивecти ceбя в пopядoк – стр. 14

И впpeдь пyбличнo юбки нe зaдиpaть, чyлки нe пoпpaвлять и нoвыми кoмбинaциями нe xвacтaтьcя. – стр. 24

Практически все звонившие дали правильный ответ. Но «рука судьбы» сделала победителями Ольгу Дмитриевну, (она выиграла книгу Третьяковской галереи «Шедевры семи поколений»); Анну Ивановну (ей достался фотоальбом «Лучшие фотографии Дальнего Востока) и Екатерину Михайловну (наша читательница получает сертификат в салон красоты и книгу детских стихов-загадок для ее четырехлетнего сына).

В этом номере мы зашифровали цитату также из старого и любимого многими советского фильма. Победителям достанутся книга Татьяны Таран «Никто не ангел» с подписью автора и билеты в музей Арсеньева.

Ответы ждем в понедельник, 29 марта, с 11.00 до 11.30 по телефону 8(423)2415-625.

Напоминаем, что с апреля к нашему конкурсу могут смело подключаться жители Уссурийска – театр им. Комиссаржевской предоставит билеты на свои спектакли.