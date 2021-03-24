Впереди май, мир, труд. И Победа Краевая столица начала активную подготовку к майским праздникам. В администрации Владивостока обсудили, как город отметит День Весны и Труда и День Победы, сообщает пресс-служба мэрии.

В прошлом году в связи с пандемией коронавируса город не смог отметить эти праздники так, как было запланировано. На данный момент пока еще сохраняется сложная эпидемиологическая ситуация. Но, как надеются власти Владивостока, обстоятельства будут благоприятными.

Первое мая во Владивостоке планируют отметить праздничной демонстрацией. К шествию традиционно присоединятся коллективы транспортных, промышленных и строительных предприятий, студенты и школьники, работники ЖКХ, культуры, здравоохранения и торговли, спортивные и общественные организации, политические партии.

Большая программа планируется в дальневосточной столице на День Победы. Дань уважения павшим героям отдадут, возложив цветы к стеле «Владивосток – город воинской славы», Вечному огню мемориала «Боевая слава ТОФ», памятнику морякам торгового флота, братской могиле моряков Тихоокеанского флота, памятнику танковой колонне «Приморский комсомолец».

Ключевым событием Дня Победы станет торжественный парад войск и военной техники на улице Светланской. Как доложил заместитель командующего ТОФ Анатолий Зелинский, участие в параде примут более 1600 военнослужащих и 61 единица техники, включая экспонаты от военно-патриотического клуба «Техника XX века в Приморском крае». В случае благоприятных погодных условий для парада привлекут 23 единицы авиационной техники. Репетиции парада состоятся в конце апреля и начале мая и пройдут в ночное время.

В случае нормализации эпидобстановки сразу после парада по Светланской и Корабельной набережной пройдут колонны «Бессмертного полка». В последний раз акция проводилась в 2019 году – тогда в ней приняли участие больше 40 тысяч человек.

На центральной площади Владивостока запланирована концертная программа, которая будет идти до самого вечера. Здесь предусмотрены полевая кухня, детская зона, выставки и инсталляции. Планируется, что в этот день улица Светланская станет пешеходной. Речь идет об участке дороги от площади до остановки «ДВГТУ». Горожане смогут прогуляться по улице и посетить локальные площадки, которые развернутся в центральных скверах – Адмиральском, Театральном и других. Площадкой празднования станет также набережная Спортивной гавани, где развернется историческая реконструкция в рамках арт-проекта «РиоРита – радость Победы!».

Отметят День Победы и на локальных городских площадках в разных районах города. Праздничные программы запланированы в парке Победы, возле ДК железнодорожников, на площадках в районе Нейбута, 53а и Ильичева, 15, в Гайдамакском сквере, парке «Солнышко» на Бородинской, в Трудовом, Береговом, на островах Русском и Попова и в других районах города.

Завершится празднование Дня Победы красочным фейерверком, который запустят с нескольких площадок. По информации специалистов мэрии, праздничная программа будет дополняться и корректироваться.

Отдел новостей «В»

Фото Евгения КУЛЕШОВА