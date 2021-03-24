Им всего по восемь, а они уже «адмиралы» Приморье стремится развивать детский хоккей и ищет самородков, пока еще беззаботно гоняющих шайбы

Звезды отечественного хоккея подрастают во Владивостоке

Второй состав детской хоккейной команды «Адмирал 2012» (цифры означают год рождения) завоевал бронзу на турнире «Кубок Мира», прошедшем в Новосибирске с 14 по 16 марта. Это были первые соревнования воспитанников тренера Анара Агаева за пределами ДФО. И, как видим, первый блин получился очень даже неплохим.

По результатам ледовых ристалищ юные хоккеисты из столицы Приморья набрали шесть очков и заняли почетное третье место, опередив «Белых ястребов» из Северска, «Энергию» из Новосибирска и «Байкал» из Иркутска. В лидеры турнирной таблицы вышла команда «Ледовая дружина» из Барнаула, набрав 15 победных очков. На втором месте с 12 очками иркутская команда «Олимпия».

Наши дети прогрессируют

По словам Анара Агаева, все команды на турнире были примерно на одном профессиональном уровне. И он не ставил перед своими воспитанниками глобальных задач и установок на победу. Главная цель этой поездки – дать ребятам поиграть, проявить индивидуальное мастерство и получить опыт игры на выезде. Когда против тебя на льду не друзья-товарищи по клубу, а реальный противник, который тоже хочет выиграть любой ценой. Именно на таких встречах у спортсменов проявляются спортивная злость, воля к победе и зарождается команда.

– Детям надо приобретать игровую практику. И я считаю, что сыграли они неплохо, хотя кое-где можно было бы сыграть и получше. Я оцениваю ребят не по тому, как они сыграли в данный момент, а по тому, есть ли у них желание играть и как они к этому стремятся. Детям сейчас всего по восемь лет, и ни один эксперт не скажет, станет ребенок звездой хоккея или нет. Есть много примеров, когда хоккеист из второго состава играет в НХЛ. Здесь не угадаешь, что будет через год или даже полгода. Надо просто детей любить, надо с ними работать, помогать и подсказывать. Моя первоочередная задача как тренера, а также руководства клуба «Адмирал» – подготовить детей так, чтобы как можно больше наших воспитанников играли за команду «Тайфун», которая сейчас выступает в Молодежной хоккейной лиге. Поэтому мы делаем все, чтобы наши ребята могли проявить себя на выездных турнирах, – рассказал корреспонденту газеты «Владивосток» Анар Агаев.

Анар Нариманович убежден, что начинающего спортсмена нельзя сравнивать с другим: мол, он играет лучше тебя, хотя физически слабее. Такое сравнение может травмировать детскую психику, отсюда негативные последствия для спорта. Агаев считает, что ребенка надо сравнивать только с ним самим: показывать ему, каким он был в начале года, в середине и каким стал в конце, есть ли прогресс в его спортивном развитии или он топчется на месте. По словам тренера, определять уровень игрока можно лишь после специального тестирования на льду и в спортзале, что он и делает регулярно.

– Я вижу, что наши дети прогрессируют. Среди них нет таких, кто бы показывал плохие результаты. Просто каждый ребенок прогрессирует на своем уровне, по своим возможностям, – резюмирует Анар Агаев.

Время спать, но хоккей зовет

Почти всех ребят в поездке на турнир сопровождали родители. И это понятно: юные «моряки» хоть и надежда отечественного спорта, но в бытовом отношении они пока еще совсем «юнги», нуждаются в опеке и помощи.

Как рассказал «В» Денис Крупнов, отец защитника Захара Крупнова, организация соревнований была на достойном уровне. Трудно сказать, специально это было сделано или нет, но спортсменов из Владивостока поселили в гостинице… «Приморье» на берегу Новосибирского водохранилища. Что оказалось весьма символичным.

Турнир проходил на льду крытого спорткомплекса «Арена» – примерно в 20 минутах езды от гостиницы.

– В минувшем ноябре ребята выезжали на товарищеские игры в Хабаровск. Но турнир в Новосибирске – совсем другое дело. Конечно, какой-то мандраж у ребят был, но на их игре это не отразилось. По большому счету, им все равно, где играть в хоккей, хоть дома, хоть на выезде. И хорошо, что между Владивостоком и Новосибирском небольшая разница в часовых поясах. У нас есть опыт поездок в Москву со старшим сыном Макаром, в апреле ему исполнится 11 лет. Он играет в первом детском составе команды «Адмирал», и мы уже три раза летали в столицу. Преодоление семи часовых поясов очень негативно влияет на игру детей. Когда в Москве 16 часов, во Владивостоке уже близко к полуночи. В это время наши ребята должны спать, а им надо играть, – говорит Денис Юрьевич.

Кстати, для семьи Крупновых увлечение детей хоккеем не накладно. Кое-что из спортивной экипировки Захару достается от старшего брата, остальное докупается.

Ко всему с этого года новая администрация ХК «Адмирал» решила основательно популяризировать детский хоккей в крае. Чтобы этот вид спорта стал доступным, а также для привлечения малолетних талантов первым делом была отменена ежегодная родительская плата за тренировки – около 40 тысяч рублей. Кроме того, клуб закупает для воспитанников форму и клюшки, чего раньше не было.

Мал золотник, да дорог

На турнир в Новосибирск Анар Агаев повез 19 «юнг», в том числе свою дочь, второклассницу Эльмиру, она на коньках с четырех лет. В своей команде девочка играет на линии центрального нападающего. С мальчишками-соратниками у нее дружеские отношения. На льду ребята, как и полагается настоящим мужчинам, оберегают Эльмиру от силовых приемов соперников. А на 8 Марта задаривают цветами и мягкими игрушками. Представляете, сколько букетов и подарков она получает в этот день!

Кстати, на «Кубке Мира» по итогам игры «Адмирала 2012» и «Байкала» судьи признали Эльмиру Агаеву лучшим игроком матча. Шайбу в ворота противника девочка не забила, но сделала несколько удачных голевых передач, которые переломили ход игры, после чего приморская команда победила иркутян со счетом 6:5.

Самое крупное поражение «юнги» потерпели от «Ледовой дружины», пропустив в свои ворота десять шайб, а ответных забросив только три. После двух первых проигрышных матчей с «Белыми ястребами» и «Ледовой дружиной», оценив игру своих воспитанников, тренер Агаев провел в звеньях ротацию, кого-то посадил на скамью запасных, кого-то поменял местами, кому-то дал добро на проявление инициативы. После этого ребята воспрянули духом, поверили в свои силы и, как сказал Денис Крупнов, игра пошла в новом победном русле. В результате третье место в турнирной таблице, что очень даже хорошо для восьмилеток, делающих первые шаги в большой хоккей.

И хотя Анар Агаев просил не выделять кого-либо из команды (мол, все воспитанники играли достойно и на пределе сил и возможностей внесли свою лепту в честно завоеванную бронзу), страна все же должна знать своих героев. Итак, оркестр, туш! Лучшим игроком команды по итогам турнира судьи признали Никиту Гнилицкого (№ 96), лучшим защитником – Ивана Парицкого (№ 6). Также лучшие игроки определялись после каждого матча: это Захар Крупнов (№ 98), Дмитрий Попович (№ 66), Никита Гнилицкий, Иван Парицкий и Эльмира Агаева (№ 19). Пойдут ли эти ребята в большой хоккей? Время покажет.

«Адмирал» ищет таланты

Пока не прозвучала финальная сирена, необходимо добавить, что детская команда ХК «Адмирал», пожалуй, самая малочисленная среди таких же команд в других российских городах, где культивируют детский хоккей. К примеру, в Уфе каждый год в знаменитый «Салават Юлаев» набирают до 200 ребят. В московском «Динамо» набор до 400 воспитанников. Как следствие, у тренеров есть из кого выбрать и с кем работать.

Малочисленность наших «юнг» можно объяснить нежеланием родителей отдавать свое чадо в спорт в 4-5-летнем возрасте, чтобы через несколько лет ребенок мог выйти на профессиональный уровень. Иначе нет смысла тренироваться несколько раз в неделю по несколько часов. Хоккей – это прежде всего тяжелый труд и только потом победы, награды и поклонники.

Конечно, если ребенок талантлив, можно начать заниматься хоккеем и в 9-10 лет. Возможно, где-нибудь в приморской глубинке беззаботно гоняет шайбу юный самородок, который с легкостью обведет своего сверстника с большим хоккейным стажем и опытом. А к своим 18 годам он мог бы стать вторым Овечкиным, Фетисовым, Харламовым, Михайловым или Петровым. Если его вовремя поддержать. Но в Приморье, к сожалению, никто не занимается поисками спортивных самородков. Поэтому «Адмиралу» приходится полагаться на желание родителей привести своих детей на лед.

Сергей КОЖИН

Автор выражает признательность за помощь в подготовке публикации Роману Кузнецову, отцу Семена Кузнецова, хоккеиста команды «Адмирал 2012».

Фото Дениса КРУПНОВА