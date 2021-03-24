Горожанам вернут море Туристическая привлекательность должна начинаться с комфорта для местных жителей

Как изменится облик любимых мест отдыха жителей и гостей приморской столицы? Когда отремонтируют набережную Спортивной гавани? По каким маршрутам смогут прокатиться велосипедисты? На эти и другие вопросы в ходе заседания рабочей группы по туризму в Думе Владивостока ответили начальник управления туризма, инвестиций и городской среды администрации Владивостока Наталья Руденко и и.о. директора МАУ «Дирекция общественных пространств города Владивостока» Салават Галиев.

Пешком до Луговой и на велосипеде по Русскому

Как пояснили представители городской администрации, в 2020 году был создан целый ряд проектов, направленных на повышение туристической привлекательности столицы ДФО, развитие локальных парков, скверов, набережных, маршрутов для велодорожек, обустройство пляжных территорий. Помимо благоустройства общественных пространств в прошлом году была начата работа по формированию туристического пешеходного маршрута в историческом центре Владивостока. Предполагается, что турист должен с комфортом дойти от центральной площади до Луговой, подняться наверх, а затем по проспекту Красоты вернуться обратно в центр.

В 2021 году должен стартовать и проект по созданию сети велосипедных дорожек на острове Русском, их общая протяженность составит 19 км. Первым обустроят отрезок между мысами Ахлестышева и Вятлина. Земельные участки уже переданы в распоряжение муниципалитета. Велосипедный маршрут пройдет вдали от автомобильных дорог, за исключением нескольких небольших участков.

Пляжи теряют название «дикий»

Как следует из слов кураторов развития туротрасли во Владивостоке, акцент в сфере развития общественных пространств в ближайшие годы будет сделан на прибрежные зоны. В широком смысле власти города стремятся вернуть море горожанам, обеспечив свободный и комфортный доступ к побережью. Наиболее масштабные проекты запланированы на острове Русском.

– Долгие годы эти территории почти не развивались, находясь в руках арендаторов. В прошлом году по поручению губернатора был разработан проект благоустройства пляжа «Малый Аякс». В дальнейшем планы изменились из-за строительства музейного комплекса в этом районе, зато оперативно был подготовлен проект по развитию зоны отдыха в районе мыса Ахлестышева, – рассказала Наталья Руденко. – Проделана большая работа по передаче земельного участка из федеральной в муниципальную собственность, выполнены работы по первому этапу благоустройства пляжа. На данный момент здесь уже обустроена парковка, сделан деревянный настил, поставлены раздевалки и спасательные вышки. В 2021 году ожидается второй, завершающий этап благоустройства этого пляжа.

В целом в 2021 году проекты по формированию комфортной городской среды во Владивостоке в большей степени, чем раньше, ориентируются на благоустройство прибрежных зон. Две новые набережные планируется оборудовать в районе ул. Татарской и на участке берега возле станции Вторая Речка.

Набережным обещают ремонт

Кроме того, кураторы туризма рассказали о планах по развитию уже существующих набережных – Спортивной и Университетской. Обе отданы в оперативное управление «Дирекции общественных пространств». По словам Салавата Галиева, по набережной Спортивной гавани готовится проектно-сметная документация на капитальный ремонт, его начнут в этом году с участка возле спорткомплекса «Олимпиец». Следующий отрезок набережной, от улицы Батарейной до фонтана, будет реконструирован только в 2022 году, поскольку в ближайшие месяцы здесь пройдут работы по перекладке теплотрассы.

Депутаты поинтересовались судьбой старого океанариума на набережной Спортивной гавани, который, как выяснилось, находится в ведении МУП «Парк им. Лазо», как и одноименный парк на Санаторной. В связи с планируемой ликвидацией данного МУП осенью этого года парк и океанариум перейдут в муниципальную собственность. Парк, вероятнее всего, будет благоустроен в 2022 году. Со зданием океанариума сложнее: ему необходим серьезный ремонт. Предстоит подумать и над новым наполнением объекта – в последние годы, считают в дирекции, он использовался неэффективно.

По словам и.о. руководителя МАУ «Дирекция общественных пространств» Салавата Галиева, во Владивостоке стремятся не только создать новые общественные пространства, но и наполнить их событиями: в 2021 году на всех таких площадках планируется проводить всевозможные мероприятия. Кроме того, в конце апреля во Владивостоке ждут руководство «Росконгресса» для обсуждения вопросов, связанных с проведением Восточного экономического форума. По словам Галиева, речь пойдет о проведении крупного молодежного мероприятия всероссийского (а возможно, и международного) уровня за неделю до ВЭФ-2021.

А в результате что?

Рассказы о перспективах благоустройства депутатов устроили не полностью, поскольку пока нет расчетов экономического эффекта от привлечения в город туристов. Эти и другие целевые показатели должны найти отражение в разрабатываемой сейчас программе «Развитие туризма и массового отдыха на территории ВГО» на 2021-2028 годы, уверены депутаты.

– Мы планируем деньги, мы ставим цели и достигаем их. Если цель не поставлена, то это просто освоение бюджетных денег. Сколько туристов или жителей смежных регионов мы планируем принять? Если вы не поставите цель, то и результат оценить нельзя. Но вы потом скажете депутатам: мы провели мероприятия по плану. А результат какой? – подчеркнула заместитель председателя Думы Владивостока Елена Новицкая.

Артем СТРОГИН

Фото:

«Дирекции общественных пространств» (vlc.ru), Алексея ВОРОНИНА