Помогут продкарты? Рубль слабеет, инфляция разгоняется, цены растут, фондирование дорожает, молодежь целится на микрозаймы. Стоит ли вводить продовольственные карты в Приморье, своим мнением делится с «В» председатель НП «Лига финансовых институтов» Александр Ивашкин.

Импортная составляющая подыграла инфляции

По итогам 2020 года, согласно данным Росстата, инфляция составила 4,9 %. Рост цен в феврале 2021-го ускорился до 0,78 % с 0,67 % в январе, то есть в годовом выражении инфляция составляет 5,67 %. Кстати, это максимальное значение этого параметра с ноября 2016 года (тогда инфляция равнялась 5,8 %).

В Приморье в прошлом году, по данным Приморскстата, потребительские цены в крае увеличились на 5 % по сравнению с декабрем 2019-го. Более всего подорожали продовольственные товары – на 6,9 %, цены на промтовары выросли на 4,5 %. Рост тарифов на платные услуги населению составил 3 % к декабрю 2019 года.

Удорожание продуктов питания продолжается. Так, величина среднего чека в продовольственных торговых сетях за первые два месяца этого года оказалась на 12-17 % больше, чем год назад.

Механизмы сдерживания цен на продукты питания, введенные в России в декабре 2020 года, к сожалению, для Приморья малорезультативны – региональный продовольственный рынок в основном держится на «привозе» и сильно зависим от импорта и больших транспортных расходов.

Ипотека не для всех?

На очередном заседании Банка России по ключевой ставке, состоявшемся 12 февраля, было заявлено, что регулятор намерен в дальнейшем определять сроки и темпы возврата к нейтральной денежно-кредитной политике, принимая во внимание высокую неоднородность текущих тенденций в экономике и динамике цен. Расшифрую: скорее всего, это будет означать рост ключевой ставки (сейчас – 4,25 %). Возможно, данный параметр уже в следующем квартале увеличится (до 5-6 %), последствием этого станет удорожание кредитов, включая жилищные.

Безусловно, повышение ипотечных ставок приведет к росту долгов домохозяйств, которые могут подвести к росту долговой нагрузки заемщиков и их неплатежеспособности.

К сведению: с января 2019 года по начало 2021-го, по данным Центробанка, средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в Приморье снизилась с 9,82 % годовых до 5,89 %.

На этом фоне весьма интересной выглядит разгоревшаяся дискуссия в профессиональном сообществе финансистов о недавнем предложении Центробанка – ввести жилищные займы по плавающей ставке. Ипотека по предложенным в проекте шести вариантам предусматривает не только ограниченный круг потенциальных заемщиков, которым она будет доступна, но и наличие определенного сегмента граждан, которым, скорее всего, откажут в таком виде долгосрочного кредитования.

За микрозаймами пошли молодые

Стоит ко всему этому добавить, что наметившаяся с прошлого года тенденция среди молодежи до 30 лет брать взаймы в различных кредитных конторах (микрозаймы, ломбарды и пр.) усилилась. В текущей ситуации у кредитных контор сегмент молодежи составляет чуть более 25 % с дальнейшим ориентиром на увеличение. Чем это чревато, нетрудно догадаться, так как цена микрозайма в 3-4 раза превышает банковскую цену кредита.

Поэтому совет будет один: здраво оценивать свои риски из-за возможного подорожания всех видов финансового кредита, будь это банк или финансовая контора.

Кому поможет продкарта

Целесообразность во внедрении таких карточек есть: в регионе немалое число получателей государственных субсидий, многодетные и неполные семьи, семьи с детьми-инвалидами. А поскольку получатели различных дотаций официальными соцслужбами уже признаны «нуждающимися», то эта категория людей может стать первым реальным получателем продовольственных выплат (карточек, сертификатов, талонов).

Для внедрения этой идеи в Приморье сейчас самый подходящий момент. Если в набор карточных продуктов включить линейку продовольствия (хлеб, молоко, рыба, мясо, консервы и пр.), выпускаемую приморскими товаропроизводителями, то кроме стимулирования внутреннего спроса можно увеличить и количество рабочих мест, и устойчивость приморского бизнеса.

Татьяна ЯРМОЛЕНКО

Фото Алексея ВОРОНИНА