В «Артэтаж» – за «Ручной чайкой» Персональная выставка художника, мастера декоративно-прикладного искусства Лауры Колес «Ручная чайка» (16+) открылась в муниципальном музее современного искусства «Артэтаж».

В основе экспозиции – графика, инсталляция, декоративно-прикладное искусство.

Лаура Колес живет и работает во Владивостоке, наш город – ее муза и вдохновитель, как она сама говорит. Сфера интересов художницы весьма обширна.

– Лаура Колес работает в разных областях: дизайн одежды, создание авторских игрушек под авторским брендом «Ручная чайка», фото, графика, арт-объекты, – говорит Александр Городний, директор музея «Артэтаж». – Художница черпает вдохновение в урбанистической среде Владивостока, в местной природе, во взаимодействии с обитателями города различной видовой принадлежности: людьми, чайками, крабами, рыбами и многими другими. Образы, созданные Лаурой, – это всегда характерные персонажи, часто на первый взгляд комичные, но подчеркнуто разные по духу: иногда веселые и озорные, иногда печальные, как и их прототипы. Важной составляющей творчества автора является интерес к теме экологичного производства, этичной моды и вторичной переработки. В своих проектах художница уделяет внимание вопросам осознанного потребления и сохранению первозданной красоты окружающего мира.

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Фото предоставлено Александром Городним