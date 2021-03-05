«Кто мы?» – ответ знает Элеонора Прей Во Владивостоке состоится долгожданная (ожидавшаяся еще в прошлом году, но отложенная в связи с пандемией) премьера документально-анимационного альманаха «Живые Мемории» (12+) и творческая встреча с его автором – Ириной Разумовской.

Как рассказали в музее истории Дальнего Востока имени Арсеньева (музей принял участие в создании десятой, завершающей серии альманаха, посвященной Элеоноре Лорд Прей), «Живые Мемории» – это документально-анимационный сериал, в основе которого лежат мемуары о России, ее видных и малоизвестных деятелях. На полтора часа зрители погрузятся в десять разных историй, проживут десять жизней – художников, писателей, предпринимателей, великих князей и обычных людей, сохранивших память об ушедшей эпохе в своих воспоминаниях. Все эпизоды составляют единый альманах, который демонстрируется в российских музеях, связанных с героями и авторами отобранных мемуаров.

Проект «Живые Мемории» создан при поддержке Фонда президентских грантов и в партнерстве с музеем истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева (Владивосток), музеем-заповедником «Абрамцево», Башкирским государственным художественным музеем (Уфа), Государственным музеем истории ГУЛАГа (Москва), Тобольским историко-архитектурным музеем-заповедником (Тобольск), Домом-музеем Максимилиана Волошина (Коктебель).

В создании каждой серии приняли участие известные, любимые всей страной артисты: Алексей Гуськов, Анатолий Белый, Мария Смольникова, Лика Нифонтова, Евгений Князев, Василий Бочкарев, Кирилл Пирогов, Мария Шашлова, Галина Тюнина, Мириам Сехон.

Они озвучили эти пронзительные, искренние истории, а визуальное воплощение проекта – дело рук ведущих мастеров анимации страны, музыкальное сопровождение создали современные музыканты. Авторы «Живых Меморий» – Ирина и Михаил Разумовские, участники команды ktomy.media. В нее входят молодые и неравнодушные люди, которые создают медиапроекты про страну в поисках ответа на вопрос: «Кто мы?»

Музей истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева – партнер десятой серии альманаха. В ее основу легла книга «Элеонора Лорд Прей. Письма из Владивостока (1894–1930)», написанная американкой, которая выросла в небольшом городке Бервике и прибыла на Дальний Восток в июне 1894 года. Эпистолярное наследие госпожи Прей – это уникальное собрание воспоминаний, заметок и описаний, создающее полную и многомерную картину жизни Владивостока на рубеже XIX и XX веков. Читает письма актриса и певица Мириам Сехон.

Владивостокцы увидят все серии проекта, а кроме того, смогут задать вопросы Ирине Разумовской.

Премьера проекта «Живые Мемории» состоится в отеле «Экватор» 18 марта в 18 часов. Предварительная запись обязательна – количество мест ограниченно. Вопросы и запись по тел. +7 (423) 241-11-73. Вход бесплатный.

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Фото:

Алексея ВОРОНИНА, предоставлено музеем истории Дальнего Востока имени Арсеньева