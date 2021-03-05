Двухтысячные купюры фальшивомонетчиков не заинтересовали В 2020 году в банковской системе Приморского края было обнаружено 215 поддельных денежных знаков Банка России, что на 9 % меньше, чем годом ранее. Большая часть выявленных подделок традиционно приходится на пятитысячные банкноты.

В последнем квартале прошлого года из 54 обнаруженных банками подделок 52 имели номинал 5000 рублей. Как пояснили в пресс-службе Дальневосточного ГУ Банка России, эта тенденция сохраняется из квартала в квартал: доля поддельных пятитысячных банкнот колебалась от 63 % до 96 %. Также в банковской системе региона были обнаружены 23 фальшивые банкноты номиналом 1000 рублей.

«Банкноты номиналом 2000 рублей из-за сложности их воспроизведения подделывают редко. За год в банках региона встретилось всего три таких, но надо всегда помнить, что банкноты крупных номиналов фальшивомонетчикам подделывать и сбывать выгоднее всего. Поэтому людям нужно быть особенно внимательными, когда они держат в руках купюру большого достоинства», – подчеркнул начальник управления наличного денежного обращения Дальневосточного ГУ Банка России Олег Карепов.

Выявлялись в Приморье и поддельные мелкие купюры, а также деньги иностранных государств, причем среди «иностранок» преобладали стодолларовые банкноты. «Важно помнить, что при покупке иностранной валюты с рук шанс приобрести подделку увеличивается, а участникам незаконных валютных операций грозят штрафы», – предупредил Олег Карепов.

Отдел экономики «В»