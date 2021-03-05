Находкинский завод минеральных удобрений признали безопасным Соответствующее заключение дали ведущие проектные институты, ученые, сообщили в пресс-службе правительства края.

Для оценки воздействия будущего завода на окружающую среду привлекли несколько проектных институтов, уточнил исполнительный директор Находкинского завода минеральных удобрений Виктор Гребенюков.

«Ученые подтвердили полную безопасность производства. Это будет самый безопасный завод в России, его влияние на окружающую среду если не нулевое, то минимальное», – подчеркнул исполнительный директор завода.

Он пояснил, что вокруг предприятия построят 1000-метровую санитарную зону, в которую не попал не только ни один жилой дом, но и рыбоводческие участки. Согласно проекту, вся отгрузка готовой продукции будет вестись на морские суда, что исключит транспортировку груза по суше.

Отходы производства будут отправляться обратно на специальные предприятия для дальнейшей переработки. Используемая в технологическом процессе вода перерабатывается на месте, а пар направляется для теплоснабжения.

При заводе построят и отдельную пожарную часть, которая обеспечит дополнительную безопасность.

Отдел экономики «В»