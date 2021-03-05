Рыбу из дальневосточных морей пристроят в Арабских Эмиратах? Мощностей для хранения рыбы в России достаточно, приостановки промысла из-за проблем с отгрузкой продукции в портах Китая не планируется. Об этом в ходе конференции в ТАСС сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков.

«В целом можно отметить, что сложной или патовой ситуации нет. Мы опасались, что, возможно, к 1 марта у нас не будет хватать мощностей для хранения рыбной продукции и придется останавливать промысел. Но сейчас ситуация выравнивается. Часть продукции поехала внутрь Российской Федерации. Сейчас довольно неплохой запас холодильных мощностей на Дальнем Востоке», – цитирует ТАСС Шестакова.

По его словам, 80 % мощностей свободны, что составляет порядка 120 тыс. тонн. «И к тому же сейчас мы наблюдаем, что на транспортных судах объем хранения может составить порядка 1,1 млн тонн, поэтому в целом ситуация текущая достаточно неплохая», – подчеркнул он.

При этом он отметил снижение объемов добычи минтая, что обусловлено как ограничениями на выгрузку в Китае, так и достаточно плохими погодными условиями. «Надеемся, что мы сможем за март в рамках минтаевой путины объем нарастить. То, что недоберем в осенне-весеннюю путину, мы надеемся выловить в осенний сезон», – считает глава ведомства.

Он напомнил, что российские рыболовецкие суда столкнулись с определенными трудностями по выгрузке продукции в основных портах Китая – Даляне и Циндао. Сейчас Далянь возобновил работу по перевалке, но только контейнерами. «Сегодня наш пункт перевалки – это Пусан, через который идет достаточно большое количество рыбной продукции для хранения и частично дальнейшего транзита в Китай», – отметил Шестаков.

Он добавил, что стратегической задачей России является увеличение экспорта, что достигается как за счет роста возможности хранения продукции внутри России, так и изменения потоков. Среди перспективных направлений поставок он назвал страны Европейского Союза, Японию и Корею, а также государства Ближнего Востока. «Сейчас предстоит задача открытия рынков Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии для поставок туда нашей рыбной продукции», – считает Шестаков.

Отдел экономики «В»