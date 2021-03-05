Больше всего в дворниках нуждаются предприятия торговли и медучреждения Эксперты hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировали ситуацию с вакансиями для дворников в Дальневосточном округе.

Как выяснилось, с начала этого года для данных специалистов в регионе было открыто около 330 вакансий, что на 65 % больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Большинство предложений (29 %) было открыто в Хабаровском крае.

На втором месте – Приморье (21 % от общего числа вакансий в ДФО). В нашем крае с начала года открыто более 70 вакансий, что в три раза больше, чем за аналогичный период 2020 года.

«Чаще всего дворников и уборщиков в Приморском крае ищут компании из отраслей «Розничная торговля», «Продукты питания» и «Медицина, фармацевтика, аптеки». В 86 % вакансий опыт работы не требуется. Обычно работодатели ищут дворников на полную занятость, лишь 16 % вакансий предполагают работу по совместительству. Безусловно, возросший спрос на дворников связан с ограничением пассажирского сообщения с другими странами – прежде эти вакансии часто занимали мигранты, число которых сегодня заметно сократилось», – отмечает Елена Волкова, руководитель пресс-службы hh.ru Дальний Восток.

Средняя заработная плата, которую сегодня предлагают дворникам и уборщикам в Приморье, составляет 20,3 тысячи рублей, что ощутимо меньше, чем по стране в целом (в среднем по стране зарплата дворников составляет 29,1 тысячи рублей).

Отметим, что в целом в России с начала года было открыто 13293 вакансии дворников и уборщиков, что в 2,2 раза больше, чем год назад. В отличие от Приморья по России вакансии для этих специалистов чаще всего открывают компании из отраслей «Гостиницы, рестораны», «Розничная торговля» и «Строительство, недвижимость».

Отдел экономики «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА