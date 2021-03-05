Увеличился спрос на приморский картофель До 400 тонн картофеля намерен поставить на местный рынок фермер из Спасского района Приморья. Государственная грантовая поддержка «Агростартап» позволила ему увеличить объемы производства почти в два раза, сообщили в пресс-службе края.

На 30 гектарах в районе села Дубовского Павел Герман выращивает картофель популярных у приморских потребителей сортов Гала, Адретта, Санте, а также свеклу и бахчевые культуры. В прошлом году на средства краевого гранта он приобрел сельскохозяйственную технику, систему вентиляции для овощехранилища.

«В связи с закрытием границ возрос спрос на приморские овощи. В этом году планируем собрать до 400 тонн картофеля. Всю продукцию реализуем через магазины и на ярмарках», – рассказал Павел.

По его словам, торговые сети готовы закупать овощи в больших количествах, для этого он намерен наращивать объемы производства и построить еще одно овощехранилище площадью 500 квадратных метров.

Отметим, что на создание семейных ферм в Приморье предусмотрена господдержка в размере до 30 млн рублей. Также фермеры могут получить грант «Агростартап» – до 3 млн рублей.

Отбор новых проектов будет вестись с марта 2021 года. Претенденты на грант могут обратиться за помощью в оформлении документов в Центр компетенций во Владивостоке (тел. 8 (423) 261-05-78), а также в селе Михайловка (тел. 8 (42346) 2-30-50).

Отдел экономики «В»

Фото из личного архива Павла ГЕРМАНА с сайта primorsky.ru