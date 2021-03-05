Район на севере Приморья станет муниципальным округом Спустя год в крае возобновлена административная реформа. Речь идет о преобразовании территорий в муниципальные округа и упразднении администраций на уровне поселений. Девятой территорией, которая может получить статус муниципального округа, стал Пожарский район.

Напомним, что возможность создания муниципальных округов была предусмотрена в федеральном законодательстве еще в 2019 году. Округа создаются за счет объединения сельских и городских поселений, которые входят в состав района. Для этого требуется согласие руководства и общественности большинства населенных пунктов, решение муниципальной думы, а затем – принятие закона краевым парламентом. Правительство Приморья охотно поощряет создание муниципальных округов, так как это упрощает взаимодействие с местными властями и экономит бюджетные средства территорий, которые больше не нужно направлять на содержание глав и депутатов в поселениях.

В 2019 году в Приморье были образованы первые три муниципальных округа – Анучинский, Пограничный и Чугуевский. В начале 2020 года административную реформу провели еще на пяти территориях и на административной карте края появились Лазовский, Октябрьский, Ханкайский, Хорольский и Тернейский муниципальные округа. Последовавшая затем пандемия коронавируса с ее запретом на массовые собрания приостановила административную реформу в регионе, но уже в конце года подготовка к объединению поселений возобновилась.

В декабре – январе публичные слушания по вопросу создания муниципального округа прошли в селах одного из наиболее крупных по площади районов Приморья – Пожарского. Всего на этой территории насчитывается девять сельских поселений, а также Лучегорское городское поселение. Население муниципалитета составляет около 27 тысяч человек. В Лучегорске публичные слушания, которые провели в середине февраля, вызвали настоящий ажиотаж – обсудить административную реформу пришло более 300 человек. Около 250 из них выразили согласие с планами преобразования района в муниципальный округ. Следующим этапом должны стать решение районной думы и подготовка проекта краевого закона о создании Пожарского муниципального округа.

Добавим, что создание муниципальных округов в крае может продолжиться. Ранее в качестве вероятных кандидатов на реформирование назывались Кавалеровский и Ольгинский районы, состоящие из двух и семи поселений соответственно.

Отдел политики «В»