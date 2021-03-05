Эсеры и патриоты объединились в борьбе за правду Предвыборный расклад в Приморье меняется с появлением новой политической силы

В конце февраля в политической жизни страны произошли заметные изменения. На съезде в Москве «Справедливая Россия» объединилась с двумя другими партиями. Это «Патриоты России», давно знакомые избирателям по участию в выборах разного уровня, и молодая, но амбициозная партия «За правду», которая уже успела добиться успехов в ряде регионов.

За полгода до очередных выборов в Государственную думу лидеры «Справедливой России», «Патриотов России» и «За правду» решили объединить усилия. Всем трем партиям близка идеология социализма и патриотизма, и именно на базе этих ценностей и строится новое объединение. Как происходит процесс слияния в Приморье, рассказали журналистам руководители объединяющихся партий в регионе – Алексей Козицкий («СР»), Лариса Распутная («Патриоты России»), Михаил Ленников («За правду»).

По словам участников объединения, политической и организационной платформой для слияния стала «Справедливая Россия». Все юридические процедуры, связанные с созданием новой структуры, планируется завершить в течение нескольких недель. На федеральном уровне сейчас оформляется новый устав партии, после чего региональное отделение должно будет пройти перерегистрацию в Министерстве юстиции РФ с новыми документами. Добавим, что в новом уставе партии зафиксировано название объединенной политической силы. Теперь она именуется «Социалистическая политическая партия «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», но есть и краткое название: «Справедливая Россия – За правду».

– Мы считаем, что этот год будет эпохальным для страны. Назрели перемены, которые неизбежно должны произойти, – объяснил необходимость объединения лидер приморских эсеров, депутат краевого парламента Алексей Козицкий. Он считает, что социалистическая партия должна улучшить свой результат на предстоящих выборах в Государственную думу и в Законодательное собрание Приморского края.

По его словам, объединенная социалистическая партия сохранит те же приоритеты, которые были у ее предшественницы – «Справедливой России». Это программа «25 шагов к справедливости», многие из пунктов которой за последние годы были воплощены в жизнь и стали законами. Впрочем, Алексей Козицкий дал понять, что к предстоящим выборам в региональный парламент эта программа вполне может быть дополнена, ведь у двух других участников объединения тоже есть свои предложения по улучшению качества жизни в стране и в крае. Но в любом случае среди основных предложений справедливороссов будут увеличение бюджетных расходов на образование, здравоохранение, культуру.

По мнению приморских справедливороссов, важнейшей задачей государства сегодня является борьба с бедностью. Из-за пандемии и связанного с ней экономического кризиса эта проблема усугубилась, став настоящей угрозой национальной безопасности. Негативно влияет падение доходов и на демографическую ситуацию.

– Даже по официальным данным Росстата, по итогам 2020 года бедных в стране стало на 1,5 млн человек больше. Но эту бедность можно разложить на составляющие. К сожалению, только в нашей стране существуют «работающие бедные» – те, кто работает пять дней в неделю, но все равно остается бедным. Существует «семейная бедность», когда рождение ребенка приводит к снижению уровня жизни. Есть и «пенсионная бедность», когда люди вынуждены продолжать работать после достижения пенсионного возраста, чтобы иметь средства к существованию. Бедными в нашей стране становятся и те, кто получил инвалидность и не может полноценно работать, – отметил Алексей Козицкий. Отдельно представитель «СР» остановился на проблеме микрокредитных организаций, которые предоставляют «займы до получки». Данная проблема имеет два измерения: это и недостаточная финансовая грамотность населения, и ужесточение контроля за самими микрофинансовыми организациями.

Кроме того, представители трех объединившихся партий раскритиковали имеющиеся подходы к таким ключевым сферам жизни, как здравоохранение и образование.

– Единый госэкзамен вводился как эксперимент. Но зарекомендовал себя гораздо хуже, чем прошлая система, – считает Алексей Козицкий. – Дети учатся «заполнять квадратики», а родители вынуждены нанимать им репетиторов, чтобы выпускники получили хороший балл. Мы выступаем категорически как против ЕГЭ, так и против дистанционного образования, которое появилось в период пандемии.

Важная проблема, напрямую связанная с качеством образования, – это трудоустройство молодежи. «Социальные лифты», особенно на Дальнем Востоке, не работают, и многие молодые люди, не нашедшие применения своим знаниям в родном регионе, выбирают переезд в Москву.

– В свое время Приморье называли жемчужиной Дальнего Востока. Но сейчас сказать так сложно. Край занимает последние места по ряду показателей. Например, по ожидаемой продолжительности жизни жители Приморья отстают от Москвы почти на 10 лет, – обозначил проблему Михаил Ленников, руководитель отделения партии «За правду» в крае.

Алексей Козицкий ответил на вопрос, где взять деньги на предлагаемые «СР» изменения. По его словам, сейчас необходимо стимулировать потребительский спрос, снизив НДС с 20 % до 15 %. Еще одним шагом, особенно актуальным для Приморья, должны стать налоговые льготы для предприятий с глубокой переработкой сырья. И главное – оставить неизменными «правила игры» для предпринимателей, на ближайшие пять лет запретив вводить новые налоги, сборы и пошлины.

Говоря о предстоящих в сентябре выборах, приморские эсеры отметили, что ставят задачей стать второй партией по значимости как на федеральном, так и на региональном уровне. Новая нарезка одномандатных округов на выборах в Законодательное собрание, по словам Алексея Козицкого, партию не пугает – все будет зависеть от программы кандидата и его харизмы, считает политик. Но главная задача для всех участвующих в выборах сил состоит в том, чтобы на выборы активнее шли и избиратели, вне зависимости от того, каких взглядов они придерживаются и какую политическую силу поддерживают.

– Сегодня больше половины людей не приходит на избирательные участки. Общая задача – сделать так, чтобы как можно больше людей пришло на выборы. И неважно, за какую партию они проголосуют, – подчеркнул Алексей Козицкий.

– Выборы осени этого года дают реальный шанс изменить ситуацию в нашем регионе, – уверен Михаил Ленников из партии «За правду».

– Нам нужно всем научиться ходить голосовать. И молодым, и людям среднего возраста. Наша жизнь зависит от нас самих, – добавила представитель краевого отделения «Патриотов России» Лариса Распутная.

Отдел политики «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА