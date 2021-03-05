Из КНДР в Россию на дрезине На прошлой неделе на приморском участке границы России с Северной Кореей произошел курьезный случай: группа дипломатов РФ в КНДР и членов их семей (всего восемь человек) возвращалась на родину на железнодорожной дрезине. Как такое могло случиться?

На этот вопрос на еженедельном брифинге и в социальных сетях ответила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она пояснила, что почти все границы КНДР по-прежнему закрыты из-за пандемии коронавируса. В том числе отсутствует авиационное, железнодорожное, автомобильное и морское сообщение между нашими странами. Почти год не летают самолеты по маршрутам Москва – Пхеньян и Владивосток – Пхеньян, остановлен поезд Москва – Пхеньян, проходящий по территории нашего края.

Наши дипломаты несколько месяцев ожидали замены по ротации, однако открытия границ не предвидится даже в отдаленной перспективе.

У КНДР с определенными оговорками открыт лишь один пункт пропуска – «Даньдун» на границе с Китаем. Им в период локдауна, введенного из-за распространения COVID-19, пользуются иностранные дипломаты в Пхеньяне. Однако их всех на китайской территории ожидает обязательный трехнедельный карантин.

Искать варианты срочного выезда из соседнего государства россиянам пришлось из-за того, что заболело несколько детей из семей дипломатов РФ, им потребовалась помощь врачей. Поэтому был найден компромисс, против которого не стали возражать официальные власти и спецслужбы КНДР.

Наши соотечественники 32 часа ехали на поезде от Пхеньяна до Чхонджина, а потом еще 2 часа добирались на автобусе до северокорейской пограничной заставы. И там уже, чтобы перейти на российскую сторону, пересели на дрезину, предоставленную российско-северокорейским предприятием «РасонКонТранс». Дипломаты машинным маслом смазали колеса. На тележку погрузили чемоданы, посадили детей и женщин. А потом мужчины по шпалам толкали ее около двух километров между двумя пограничными пунктами пропуска. В том числе и по железнодорожному мосту Дружбы через пограничную реку Туманную (Туманган).

По словам Марии Захаровой, главным «двигателем» несамоходной дрезины был третий секретарь посольства Владислав Сорокин, а самой юной путешественницей стала его трехлетняя дочь.

Корреспондент «В» позвонил в представительство МИД России во Владивостоке и попросил его сотрудников дать комментарий по поводу произошедшего. Однако выяснилось, что это делать им категорически запрещено в соответствии со служебными инструкциями. Тем не менее они подтвердили, что дипломатов и членов их семей встретили на станции Хасан, посадили в салон служебного автобуса, который предоставило правительство Приморья, и довезли до аэропорта Владивостока. Все прибывшие на родину из соседней страны чувствовали себя удовлетворительно. В тот же день они вылетели в Москву.

Кроме того, выяснилось, что граждане РФ услугами этой дрезины для пересечения границы пользовались и раньше. Только это не афишировалось. Эти переходы согласованы между руководителями пограничных служб двух стран, россияне должны при себе иметь соответствующие документы.

Железнодорожную открытую тележку изготовили сотрудники предприятия «РасонКонТранс», которые периодически вынуждены пересекать границу для обеспечения работы морского погрузочно-разгрузочного комплекса в портопункте Расон. Однако пользуются ею только в экстренных случаях, в том числе и в гуманитарных целях.

Кстати

Сейчас Пхеньян и Москва ведут официальные переговоры о возможности закупки властями КНДР российской вакцины.

Николай КУТЕНКИХ

Фото Алексея ВОРОНИНА