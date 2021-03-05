ВЭФ выходит с больничного Стабилизация ситуации с COVID-19 дает шанс провести форум в привычном формате

На днях фонд «Росконгресс» – оператор крупнейших международных деловых мероприятий в России – опубликовал график их проведения в 2021 году. Среди них – Восточный экономический форум. Шестой по счету ВЭФ, который был отложен из-за пандемии коронавируса, организаторы рассчитывают провести офлайн.

Место проведения ВЭФ остается прежним – это кампус ДВФУ на острове Русском. Однако в отличие от других крупных мероприятий «Росконгресса» конкретные даты ВЭФ-2021 пока не определены. Речь идет о сентябре, но в какие именно дни делегаты соберутся на Русском – вопрос открытый. Добавим, что в «доковидные» годы даты проведения ВЭФ обычно становились известны в марте-апреле – исходя из рабочих графиков президента России и лидеров других государств, участвующих в высокостатусном саммите.

Также пока нет деловой программы форума – ее организаторы обещают опубликовать ближе ко времени проведения мероприятия. Зато по выставкам конкретики больше: в рамках ВЭФ-2021 будут работать выставочная экспозиция Минвостокразвития РФ, посвященная итогам новой экономической политики на Дальнем Востоке, отраслевая выставка «Добро пожаловать на Дальний Восток», выставка картин дальневосточных художников и отраслевые выставки фотографий и материалов, фотовыставки экспонентов ВЭФ-2021. По традиции в кампусе ДВФУ также расположатся деловые зоны партнеров форума.

«Сегодня все соскучились по традиционным мероприятиям, коммуникациям, контактам, живому общению с коллегами. И по мере того, как мир постепенно начинает переходить к ослаблению ограничений и попыткам сосуществования с вирусом, у нас появляется надежда на возможность проведения столь значимых для российского бизнеса мероприятий, как Петербургский международный экономический форум, Восточный экономический форум и Каспийский экономический форум в привычном для всех «живом» формате», – цитирует официальный сайт ВЭФ главу Торгово-промышленной палаты РФ Сергея Катырина.

Напомним, что Восточный экономический форум проводился во Владивостоке с 2015 года в целях содействия развитию экономики ДФО и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В рамках деловой программы пятого ВЭФ в сентябре 2019 года состоялось более 100 мероприятий, включая пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина. Гостями пятого форума стали премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга. Всего в последнем «доковидном» ВЭФ поучаствовали более 8,5 тысячи человек из 65 стран мира.

В 2020 году от проведения форума было решено отказаться из-за пандемии коронавируса, которая повлекла за собой закрытие границ и снижение экономической активности по всему миру. Высвобожденные в связи с отменой ВЭФ средства, включая на организацию и проведение мероприятий культурной и спортивной программ, были возвращены в бюджет Приморского края и потрачены на исполнение социальных обязательств.

Отдел политики «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА