Восьмое марта предлагают отметить марш-броском средней сложности В субботу, 6 марта, состоится праздничный поход по маршруту форт № 11 – мыс Тобизина – океанариум (12+). Мероприятие организуют активисты лиги ходьбы «Женьшень», сообщили в пресс-службе мэрии.

Руководитель похода Владимир Меновщиков поведет всех желающих по маршруту средней сложности протяженностью 14-16 километров. В маршруте есть спуски и подъемы, поэтому рекомендованы удобная треккинговая обувь, рюкзак для однодневного похода, запас воды, индивидуальный продуктовый набор, по желанию можно захватить треккинговые палки.

Сбор на остановке «Изумруд» в 8.40. Далее участники доберутся на автобусе № 29Д до остановки «Форт № 11». Телефон для связи: 8-904-628-45-50.

Отдел новостей «В»

Фото из архива лиги ходьбы «Женьшень»