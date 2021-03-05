Сад памяти – символ благодарности защитникам Отечества В этом году Приморский край во второй раз присоединится к международной акции «Сад памяти». Мероприятие призвано почтить память 27 миллионов людей, погибших в Великую Отечественную войну, сообщили в пресс-службе края.

В честь каждого защитника родных рубежей активисты посадят цветок, кустарник или дерево. Растения станут символом благодарности тем, кто ценой своей жизни отстоял мир и свободу.

Старт международной акции в нашей стране дадут 18 марта в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. В Приморье акция стартует в апреле. В мероприятии примут участие все муниципалитеты края. Высадки планируется организовать с учетом действующих санитарно-эпидемиологических требований, в том числе с соблюдением масочного режима и социальной дистанции между участниками.

Желающие, как и в прошлом году, могут не только принять участие в организованных высадках деревьев, но и поддержать акцию, к примеру, нарисовав тематический рисунок и выложив его в социальные сети. Кроме того, можно посадить дерево у себя на участке и опубликовать его фото в своем аккаунте. В обоих случаях необходимо добавить к посту хештег #СадПамятиДома.

Чтобы присоединиться к организованным высадкам деревьев в рамках акции «Сад памяти», достаточно зайти на официальный сайт проекта – садпамяти2020.рф, зарегистрироваться, присоединиться к имеющимся группам активистов или нанести новую точку высадки, рассказать, кому вы посвящаете свое дерево. Все участники получат электронные сертификаты, который еще долго будет напоминать об этом событии.

В пресс-службе края отметили, что в прошлый раз безусловным лидером по высадке деревьев среди муниципалитетов стал Пожарский район, где за время акции появилось около 700 новых растений, каждое – символ благодарности воинам, павшим на защите родных рубежей.

Во Владивостоке в 2020 году мероприятие состоялось возле госпиталя для ветеранов войн. Волонтеры вместе с сотрудниками Приморского лесничества высадили черемуху, боярышник, березу, катальпу, иву, сирень, клен, ясень, сливу, форзицию и пихту – всего 244 растения из частных питомников. Каждое из них украсили фирменными эмблемами.

Почетными участниками акции ранее стали президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Главы государств посадили ели у Ржевского мемориала советскому солдату.

Отдел новостей «В»

Фото Александра САФРОНОВА/ www.primorsky.ru