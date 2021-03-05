Медики ожидают наплыва «серьезных» пациентов Более 14 тысяч жителей Приморья, по данным на 1 марта, полностью иммунизированы против коронавирусной инфекции, то есть получили две прививки, сообщили в пресс-службе края.

Всего вакцинацию прошли 38322 человека. О том, как в регионе проходит прививочная кампания, об организации доступности медицинской помощи и планах по развитию здравоохранения на 2021 год рассказала министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко.

– Каким образом проходит кампания по вакцинации от COVID-19 в крае? Сколько доз вакцины поступило?

– На сегодня в регион поступило более 52 тысяч доз вакцины, в основном «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). Вакцинация проходит в каждой медицинской организации на территории края. Присоединились к этой работе и некоторые ведомственные поликлиники – они получили федеральную вакцину и прививают тех граждан, которые получают в них медицинскую помощь. Также расширяется число мобильных стационарных и передвижных пунктов.

– Сколько пунктов вакцинации открыто в Приморье? Как можно записаться на прививку?

– Всего работают 49 пунктов вакцинации. Причем в некоторых медицинских организациях мы открыли по два пункта, это касается отдаленных районов, где расстояние между населенными пунктами, обслуживаемыми одной медицинской организацией, достаточно протяженное.

На вакцинацию записываются разными способами. Основной и рекомендуемый – дистанционный, без лишних визитов в поликлинику.

На сайте «Госуслуги» каждая наша медицинская организация, в составе которой создан прививочный пункт, обязательно формирует электронное расписание в количестве не менее 50 так называемых талонов в день, на которые можно записаться. Информация о людях, которые записались через «Госуслуги», сразу попадает в медицинские организации.

Также можно записаться и более привычным способом – по телефону или при личном визите. Если вы пришли по какой-то другой причине в поликлинику, можете заодно обратиться в регистратуру и записаться на вакцинацию.

Чем векторная вакцина отличается от пептидной

– В России уже зарегистрирована третья вакцина «КовиВак», разработанная центром имени Чумакова. В Приморье поступило два препарата: «ЭпиВакКорона» от новосибирского центра «Вектор» и «Гам-КОВИД-Вак», он же «Спутник V», разработанный учеными института имени Гамалеи. Чем они отличаются?

– В первую очередь это разные по своей структуре вакцины. «Спутник V» – вакцина векторная, то есть состоит из компонентов вируса. А вакцина, которая разработана институтом «Вектор», пептидная, то есть состоит из остатков белков. У них разные способы и условия хранения, и это, по сути, основное отличие вакцин между собой.

И различия скорее имеются не для тех, кто прививается, а для медицинских организаций, для организаторов здравоохранения, которые выстраивают логистику, определяют условия доставки, хранения вакцины. Кроме того, «ЭпиВакКорона» еще не получила разрешения на применение у лиц старше 65 лет в отличие от вакцины «Спутник V», потому лицам старшей возрастной группы мы все-таки предлагаем прививаться вакциной «Гам-КОВИД-Вак».

Сравнивать эти вакцины по эффективности, на мой взгляд, некорректно и преждевременно. Обе зарекомендовали себя как достаточно безопасные и эффективные иммунобиологические препараты.

– Глава Роспотребнадзора Анна Попова уже отметила, что в стране заболеваемость пошла на спад и в Приморье тоже снижается число заболевших COVID-19. С чем это связано? С массовой вакцинацией или еще с какими-то факторами?

– Это многофакторный процесс. Во-первых, мы выходим в конец эпидемиологического сезона. Традиционно подъем заболеваемости ОРВИ, гриппом и другими респираторными вирусными инфекциями (а COVID-19 – это респираторная вирусная инфекция), внебольничными пневмониями приходится на период с 1 октября по 31 марта. Мы приближаемся к концу эпидемиологического периода и, естественно, наблюдаем спад заболеваемости. Конечно, определенную роль играет и начавшаяся вакцинация, и то, что мы продолжаем соблюдение противоэпидемиологических мер – носим маски, ограничены массовые культурно-развлекательные мероприятия.

Очень часто люди задают вопрос: «Если я вакцинировался, нужно ли мне носить маску?» Нужно! Поскольку то, что вы не заболеете коронавирусной инфекцией или в результате приобретенного в ходе вакцинации иммунитета перенесете ее в легкой или бессимптомной форме, не означает, что вы не можете быть источником инфекции. Поэтому масочный режим, социальную дистанцию, правила гигиены по-прежнему соблюдаем. Все это в совокупности приводит к тому, что постепенно заболеваемость начинает стабилизироваться и снижаться.

На фоне снижения заболеваемости многие считают, что пандемия закончилась. Это не так. Если общество начнет вести себя беспечно, то вполне возможно развитие третьей волны. Поэтому еще сохраняются ограничительные меры.

Когда наступит эра «коллективного иммунитета»?

– Можно сказать, что массовая вакцинация – самый действенный способ борьбы с инфекцией. Она позволит стабилизировать ситуацию к апрелю?

– Я бы сроки так решительно не называла. Есть целая математическая модель, разработанная совместно эпидемиологами, программистами и учеными, которая позволяет на основании данных о числе заболевших за весь период эпидемии, о численности жителей и возрастных группах в каждом регионе просчитать, когда и при каких темпах вакцинации будут достигнуты так называемые иммунная прослойка и коллективный иммунитет. Эти модели сейчас рассчитываются, апробируются, и для каждого региона будет выдвинут такой прогноз, в зависимости от которого будет продолжаться поставка вакцины на территории.

Учитывая, что коронавирусная инфекция – это не лекарственно управляемая болезнь, на сегодняшний день не имеем препарата, который бы точно обладал отчетливым и противовирусным эффектом. Но, к счастью, это вакциноуправляемый вирус. Для подобных инфекций самым лучшим способом профилактики массовых заболеваний является вакцинация, при условии, что мы создадим достаточную иммунную прослойку.

Поликлиникам прописали капремонт

– Поговорим о программе модернизации первичного звена здравоохранения. Какие направления работы она подразумевает?

– Программа модернизации принята на пять лет, должна была стартовать в 2020 году, но была отложена на полгода в связи с эпидемиологической ситуацией. Она направлена на развитие амбулаторной медицинской помощи и медицинской помощи в отдаленных, труднодоступных небольших населенных пунктах численностью до 50 тысяч жителей.

Направлений в этой программе четыре: это приобретение медицинского оборудования, проведение капитального ремонта объектов здравоохранения, приобретение санитарного автотранспорта, который будет использоваться с разными целями - как для доставки медицинских работников пациентам, так и для транспортировки пациентов в поликлиники для получения каких-то наборов услуг.

Также предусмотрено строительство новых объектов здравоохранения. Оно будет вестись в тех населенных пунктах, где сейчас медицинские организации отсутствуют или находятся в приспособленных зданиях с износом более 80 %, которые даже в ходе ремонта невозможно привести в соответствие с новыми санитарными нормами и правилами доступности для граждан с ограниченными возможностями. За пять лет в Приморье будет построено 13 новых объектов. Сейчас идет активная работа по подбору земельных участков, подготовке конкурсных процедур для проектирования и строительства этих объектов.

– Что это за объекты?

– Это поликлиники центральных районных больниц в Михайловском районе, в селе Лазо. В поселке Ольга мы строим стационар в составе центральной районной больницы. Также за пять лет в селах края построим более 20 врачебных амбулаторий – это полноценные мини-поликлиники.

Для поликлиник Владивостока будет построено четыре структурных подразделения. В некоторых районах города, где идет активная застройка, медицинских организаций в настоящий момент не хватает. Поэтому проектируются две поликлиники – взрослая и детская для Первореченского района, а также взрослая и детская для Советского района, в поселке Трудовое.

Есть также перечень объектов для капитального ремонта. Практически все центральные районные больницы, большая часть поликлиник Владивостока получают деньги на капитальные ремонты, приобретение оборудования. При этом по программе модернизации для крупных поликлиник, которые будут работать по принципу межрайонных центров, мы закупаем комплекс современного оборудования для функциональной диагностики. Оно позволит пациенту в полном объеме проводить диагностику сердечно-сосудистой и дыхательной систем в медучреждении своего района.

«Мобильную поликлинику» отправят в село

– Часто жители отдаленных районов жалуются на то, что не могут пройти какое-либо обследование из-за недостатка на местах современного оборудования – маммографа, флюорографа. Этот вопрос решается?

– Вопрос нехватки этого цифрового диагностического оборудования закрыт за последние три года. Сегодня в Приморье нет ни одной центральной районной больницы, в которой не было бы флюорографа или маммографа. Кроме того, в последние два года приобретались мобильные комплексы. Ведь зачастую бывает так, что маммограф есть, он установлен в центральном селе, а жителям отдаленных сел до него еще необходимо как-то добраться – многие так и не захотели. Поэтому были приобретены мобильные маммографические комплексы для центральных районных больниц и передвижные флюорографы.

И вот сейчас как раз мы занимаемся тем, что составляем графики их движения на 2021 год. Планируем, что с начала марта возобновим диспансеризацию, профилактические осмотры. Если будет благополучная эпидемиологическая ситуация, эти комплексы поедут по селам края.

Кроме того, в Уссурийскую центральную городскую больницу мы закупили так называемую мобильную поликлинику, которая состоит из восьми больших фургонов. Она включает в себя все кабинеты врачей с необходимым оборудованием, флюорограф и маммограф. Есть даже стоматологический фургон. Сейчас также формируется график выездов, идет подбор водителей и медицинского персонала. Пробный выезд намечен на март – специалисты артемовской стоматологической поликлиники поедут в артемовский детский дом, где посмотрят и сразу полечат детям зубы.

– Иногда для жителей отдаленных сел единственный вариант спасения – это санитарная авиация. Будет ли она развиваться в Приморье?

– Конечно, санитарная авиация будет развиваться. В этом году запланировано увеличение количества летных часов вертолетов санавиации, нам выделены на это федеральные средства.

Чтобы это направление развивалось, помимо наличия воздушных судов необходимо выстроить эффективную систему маршрутизации, алгоритмы транспортировки пациентов. Над этими задачами сейчас работают профильные специалисты ведомства.

Пациенты вернутся в поликлинику

– Расскажите о планах развития приморского здравоохранения. Какие цели поставлены на 2021 год?

– Даже если пандемия пойдет на спад, задач много. Прошлый год сформировал большую базу достаточно сложных и серьезных пациентов, которые не обращались к врачам, опасались ходить в поликлинику, не обращали внимания на минимальную симптоматику, не имели возможности пройти диспансерное наблюдение в связи с его ограничениями. В этом году они обязательно все к нам придут, более того, мы будем их активно приглашать, особенно хронических больных.

Отдел новостей «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА