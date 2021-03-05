Образованнее, старше и замуж не спешит Приморскстат «нарисовал» портрет среднестатистической жительницы Приморья

Во всем мире 8 марта будет отмечаться Международный женский день. Официально он был утвержден ООН в 1977 году. Пожалуй, в современном календаре праздничных дат это самый «конфетно-букетный» праздник.

Однако так было не всегда. Впервые женщины громко заявили о себе в 1857 году. Именно в этот день американские работницы нарушили тишину нью-йоркских улиц грохотом пустых кастрюль и ведер, собравшись на массовую манифестацию с требованиями введения десятичасового рабочего дня, улучшений условий труда, а также равной с мужчинами зарплаты. В 1910 году с предложением учредить День солидарности женщин всего мира выступила Клара Цеткин. И главной идеей праздника было отстаивание прав трудящихся женского пола.

В современном обществе женский день 8 Марта перестал быть символом борьбы за равенство полов, сейчас это красивый весенний праздник чествования женщин. Повод лишний раз признаться им в любви, подарить цветы и подарки.

Традиционно к этой дате Приморскстат «нарисовал» портрет нашей среднестатистической современницы, жительницы Приморья. Это горожанка 42,6 года, что почти на пять лет старше приморского мужчины. Состоит в браке, воспитывает одного или двух детей, имеет высшее образование и получает заработную плату в размере 42,4 тыс. рублей.

В нашем крае, по данным на 2020 год, проживало 987,6 тыс. женщин (52 % численности населения края), большинство из них предпочитают комфорт городской жизни.

В Приморье соотношение мужчин и женщин практически как в песне – на 1000 женщин приходится 920 мужчин.

Продолжительность жизни у жительниц Приморья, по информации на 2019 год, составляла в среднем 75,62 года. Этот показатель несколько ниже, чем по России (78,17 года), но выше, чем у мужчин, на 10 лет.

Ежегодная статистика показывает, что девочек в Приморье рождается меньше, чем мальчиков (в 2019 году – 8,8 тыс. девочек и 9,4 тыс. мальчиков). Стабильное превышение численности женщин над численностью мужчин начинается после 40 лет. Поэтому шансы выйти замуж у приморских женщин достаточно велики.

Хотя, как отмечает статистика, современные девушки замуж не торопятся. В 2019 году органами ЗАГС зарегистрировано 14,4 тыс. семейных союзов. Получение образования, активная общественная деятельность и карьера в большей степени интересуют современных барышень, нежели фата и свадебное платье. Поэтому выходят замуж чаще всего девушки в возрасте 25-29 лет (24 % брачующихся женщин). Однако с каждым годом становится больше тех, кому «уж замуж невтерпеж»: в 2019 году 100 девушек заключили брак, не достигнув совершеннолетия, в 2018-м их было 65.

В настоящее время выйти замуж за иностранца – обычное дело. В Приморском крае 249 россиянок заключили брак с иностранцами, в основном с гражданами Узбекистана, Таджикистана и Азербайджана.

Рожать не торопятся

Численность женщин репродуктивного возраста (15-49 лет) к началу 2020 года составляла 440 тысяч и по сравнению с предыдущим годом сократилась на 1 %. В 2019 году в Приморье родилось 18,2 тыс. детей.

Настроенные на самореализацию современные девушки не торопятся обзавестись потомством. Поэтому доля детей, родившихся у женщин до 25 лет, за последнее десятилетие снизилась с 36 % до 21 %, в этом возрасте обычно рождаются первенцы. Одновременно увеличилась доля детей, рожденных женщинами в возрасте от 25 до 35 лет (с 54 % до 59 %) и старше 35 лет (с 10 % до 20 %). В этих возрастных группах больше всего повторных рождений. В последние годы их удельный вес увеличился. Так, в 2019 году доля повторных рождений составила 61 % всех родившихся (в 2010-м – 48 %).

Результатом изменения возрастного распределения рождаемости стало повышение среднего возраста матери при рождении ребенка, в 2019 году в нашем крае он составил 28,5 года.

Образ женщины современной России неразрывно связан с образованностью, поэтому женщины и девушки охотнее учатся в высших и средних учебных заведениях. Среди занятых в экономике региона доля женщин с высшим или средним профессиональным образованием составляла 64 %, что выше, чем среди мужчин (50 %).

И все же женщинам сложнее, чем мужчинам, найти работу, так как работодатели предпочитают заполнять свободные рабочие места работниками, которые не уйдут в декретный отпуск и не будут сидеть с детьми на больничном. Хотя, по последним данным, женщинам платят в 1,4 раза меньше, чем мужчинам.

Шпаргалка для мужчин

Более чем за сто лет Международный женский день утратил свое политическое значение и в наши дни ассоциируется не с красными косынками и кожаными пиджаками, а с весенним солнцем, множеством цветов и, конечно же, подарками, которыми традиционно принято одаривать прекрасных дам.

«Любимая, я тебя поведу к самому краю Вселенной! Я подарю тебе эту звезду…» – любой мужчина готов поддержать эти стихотворные строки Федора Хитрука. Но лучше, когда «звезда с неба» подкреплена чем-то более осязаемым.

Приморскстат приводит немного статистики в виде так называемой шпаргалки для мужчин. Приведенные цены на сюрпризы – средние по краю. Обязательной составляющей подарка являются цветы. Небольшой букет в предпраздничные дни будет стоить около 450 рублей. Приятным дополнением станут торт – 598 рублей и вино игристое – 405 рублей. В зависимости от того, кому предназначены подарки, их можно разделить на несколько вариантов.

Классические варианты: туалетная вода – 5163 рубля, парфюмерный набор (гель для душа, шампунь, кремы для лица и рук) – 1037 рублей или современные гаджеты (смартфон – 9784 рубля). Такие вещи всегда радуют женщин.

Практичные и хозяйственные мужчины предпочитают полезные вещи: стильную дамскую сумочку из натуральной кожи можно купить за 7398 рублей, а модельные туфельки или сапожки будут в среднем стоить от 5 до 7 тысяч рублей. Приятной неожиданностью наверняка станет абонемент в бассейн или фитнес-зал (2300 рублей) или посещение салона красоты – всего 1216 рублей.

Коллегам или знакомым девушкам подойдут символические мелочи: чашка чайная с блюдцем (285 рублей за комплект), мягкая игрушка (537 рублей) или билет на выставку (в музей) – 137 рублей.

В принципе, не так уж важно, что подарить женщине на 8 Марта. Главное, как можно чаще дарить ей свою любовь, внимание и заботу.

Отдел новостей «В»

Фото:

Алексея Воронина, с сайта pixabay.com