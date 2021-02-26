Умри ненадолго в кинотеатре С 26 февраля по 3 марта в кинотеатре «Океан» традиционно пройдет фестиваль японского кино.

Как рассказали в генеральном консульстве Японии во Владивостоке, фестиваль – часть мероприятий в рамках Года японо-российских межрегиональных и побратимских обменов, проводимого в 2020-2021 годах между Японией и Россией.

«В настоящее время сложно совершить путешествие в Японию, но мы бы хотели, чтобы при помощи кинофестиваля жители Приморья и Владивостока смогли прикоснуться к японской культуре и мысленно посетить Страну восходящего солнца. А после открытия границ обязательно посетили Японию и в действительности», – подчеркнули в консульстве.

В этом году на кинофестивале будет представлено семь кинокартин.

Фильм открытия – научно-фантас-тическая комедия «Как-то раз я умер» (18+).

Вспыльчивая и независимая Нанасэ Нобата учится на 4-м курсе университета и играет в рок-группе. Она живет с отцом Кэй, который управляет фармацевтической компанией, но их отношения оставляют желать лучшего.

Однажды Кэй выпивает лекарство, которое должно его убить и вернуть к жизни через два дня. Он решается на такой шаг, чтобы вычислить предателя в своей компании. Но что-то идет не так, и Кэй становится призраком. Теперь его дочь Нанасэ вместе с сотрудником компании должна успеть его воскресить.

Фильм наверняка вызовет бурю обсуждения, такую же, как во время проката в Японии.

Детям предназначен сборник короткометражных фильмов «Анимация Такэси Якиро» (6+). В сборник вошли классическое произведение японской детской литературы «Лисенок Гон» и другие работы, созданные выдающимся режиссером кукольной анимации Такэси Якиро.

Тем, кто предпочитает мистические фильмы, предлагается лента «Украденная личность» (18+). Режиссер Наката Хидэо – создатель многочисленных популярных фильмов ужасов, что называется, собаку на этом съел.

Главная героиня Асами Инаба может похвастаться счастливой личной жизнью и работой в крупной компании, а ее молодой человек Макото хочет сделать девушке предложение. Жизнь обоих переворачивается с ног на голову, когда Макото оставляет свой телефон в машине.

С этого момента в жизни девушки начинают происходить странные события: приходят счета, к которым она не имеет отношения, кто-то взламывает аккаунт в социальной сети. Асами все глубже затягивает в череду неприятностей. Параллельно с этим в горах находят тела молодых девушек, и детективу Манабу Кагая предстоит поймать серийного убийцу – до появления новой жертвы.

Также в программе кинофестиваля ленты «30 минут до прощания» (16+) – история о любви, юности и музыке; триллер «Обыкновенная ночь» (16+); умилительная история об отце-одиночке и его маленькой дочке «Шаг» (12+).

Финальный фильм кинофестиваля – «Пока кофе не остыл» (16+). Невероятная история, где события разворачиваются вокруг тайного кафе, при помощи которого можно перенестись во времени. Не забудьте принести с собой носовой платок: это очень сентиментальное кино!

Заметим, что увидеть эти ленты можно только во время кинофестиваля. Проката в России у них не будет. Все фильмы идут с субтитрами.

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Фото предоставлено генеральным консульством Японии во Владивостоке