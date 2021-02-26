Художники зазывают весну Сказать «до свидания» зиме и полюбоваться на вступающую в свои права весну жители Владивостока могут в любой момент. Достаточно просто зайти в выставочные залы Приморского отделения Союза художников России.

Ведь именно здесь начала работу большая коллективная выставка «В ожидании весны» (12+).

– Как когда-то славяне зазывали весну, а коренные народы Приморья камлали, призывая тепло и солнце, так художники заряжают свои работы энергией весны и делятся ею со зрителем, – говорит Илья Бутусов, председатель Приморского отделения СХ России. – Эта предвесенняя, скажем так, выставка стала уже традиционной, просто несколько лет подряд ею занимались наши прекрасные художницы, а в этом году мы, мужчины, решили взять дело в свои руки. Когда объявили о начале приема заявок на участие, нас буквально завалили, мы просмотрели более 350 работ, причем замечательных. Выставкому пришлось нелегко, но зато, на мой взгляд, выставка получилась и содержательной, и разнообразной. 130 работ, представленных в залах Дома художников (а это и живопись, и скульптура, и графика, и инсталляции, и горячая эмаль), настраивают на то, что совсем скоро наступит время тепла, цветения, буйства красок и особого состояния души.

Интересно, что несколько работ на выставке – например, Александра Берлина, Натальи Гриценко, Виктории Косенко, Владимира Листрового, Елены Луньковой – называются так же, как весь вернисаж: «В ожидании весны». Разные по сюжетам картины объединяет общее настроение. Им же пропитаны и многочисленные пейзажи, представленные на этой выставке.

– Весенние мотивы с изображением талой мартовской воды, первых лучей солнца, лазурного весеннего неба, первоцветов и молодой травы во все времена были излюбленной темой русских художников. Вот и, к примеру, Николай Большаков в своих работах «В конце марта» и «В апреле» передает необыкновенную красоту в начале весны. А в картинах «Сады цветут» Лидии Латышевой, «В горах провинции Шаньдун» Александра Арсененко – уже буйство красок цветущих садов весны, набравшей силу, – говорит Илья Бутусов. – Начиная с эпохи Возрождения образ весны для художников был неразрывно связан с женским началом. И вполне логично, что и приморские мастера создали целую серию работ, где женские образы олицетворяют собой пробуждение природных сил и ассоциируются с весной. Это «Похищение Европы» Сергея Горбачева или «Портрет с лисой» Натальи Попович.

Картины приморских мастеров настраивают на то, что уже совсем скоро мы сможем радоваться ароматам сирени, черемухи, ландышей и восхищаться их нежной, тонкой красотой. На выставке представлены натюрморты Марины и Евгения Пихтовниковых, Натальи Попович, Людмилы Тимофеевой, Маргариты Джуры и других.

Всего 65 художников представили свои работы на этой выставке. Они выполнены в разных техниках и разных жанрах, но у всех одно настроение, каждое полотно говорит: весна скоро. Выставка не только заряжает позитивом, ощущением тепла и солнца. Это настоящее красочное пиршество для глаз.

– Мы очень надеемся, что посетители поймут и почувствуют наш главный посыл: весна не за горами, она уже здесь, она всегда в нашей душе, в наших сердцах, надо просто об этом не забывать, – говорит Илья Бутусов.

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Фото Алексея ВОРОНИНА