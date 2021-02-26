Горбуша грозит стать деликатесом Тихоокеанские лососи остаются ключевым элементом для научных исследований, подчеркнул замглавы Росрыболовства Василий Соколов на международной конференции, посвященной этому ресурсу.

Для Дальневосточного региона лососи – важнейший элемент рыбной отрасли, отметил Василий Соколов. Они занимают не столь серьезную долю в уловах, как минтай, но промысел, переработка, воспроизводство красной рыбы играют особую роль в социальном плане. Поэтому необходимо сориентировать рыбаков, население, администрации регионов по перспективам ресурса на ближайшие десятилетия.

На решение этого вопроса и была направлена конференция, организованная на Сахалине с онлайн-подключением специалистов из других стран и регионов, сообщает корреспондент Fishnews.

«Еще раз подчеркну, что лосось является ключевым элементом не только для бизнеса, но и для научных исследований», – заявил Василий Соколов.

В среднесрочной перспективе исследованиям того, что происходит с лососями в океане, будет уделяться особое внимание, подчеркнул замглавы Росрыболовства. Он обратил внимание на то, что российские специалисты в 2021 году расширят исследования по лососям, несмотря на общее сокращение финансирования науки.

Зарубежные специалисты также заявили о необходимости увеличивать объемы знаний о тихоокеанских лососях. Их вылов на протяжении последних 30 лет находился на очень высоком уровне – около 1 млн тонн, однако в последние годы наблюдается достаточно большое снижение, обратил внимание президент Комиссии по анадромным рыбам северной части Тихого океана Суам Ким. В этих условиях важно больше внимания уделять ресурсу.

Руководитель департамента анадромных рыб ВНИРО Сергей Марченко рассказал о воздействии на ресурс глобального изменения климата. Следствием изменения климата стало расширение ареалов тихоокеанских лососей на север, напомнил о тенденциях специалист. Также потепление климата привело к перестройке структуры запасов. «Во всех регионах, где промысел базируется на нескольких видах, отмечено снижение доли горбуши и увеличение доли кеты и нерки в уловах», – заявил представитель Всероссийского НИИ.

Ситуация с потеплением требует внимания международного сообщества, отметил он, предложив сделать конференцию такого формата ежегодной.

Отдел экономики «В»

Фото с сайта fishnews.ru