Ждем доступную и вкусную клубнику Грант на разведение клубники (земляники садовой) получил фермер из Октябрьского района Приморья. Государственная поддержка позволит ему выращивать не менее 10 тонн ягоды в год.

Как информирует пресс-служба краевого правительства, выпускник Приморской государственной сельскохозяйственной академии Геннадий Райц, проработав 10 лет агрономом, решил создать собственное хозяйство по выращиванию клубники. В 2020 году он получил грант как начинающий фермер. На эти средства построил восемь теплиц в селе Старореченском Октябрьского района и закупил рассаду европейской и российской селекции.

– Сейчас на приморском рынке в основном китайская клубника, поэтому спрос на местную продукцию огромный. Планирую через три года собирать не менее 10 тонн клубники в год и в дальнейшем наращивать объемы, чтобы обеспечить жителей края натуральной ягодой, – поделился планами Геннадий.

Сочную клубнику первого урожая уже по достоинству оценили жители Уссурийска, ее можно было приобрести в торговых сетях города. Также в продаже появится варенье из спелых ягод.

Напомним, что приморцы могут получить грант «Агростартап» до 3 млн рублей на создание крестьянско-фермерских хозяйств. На создание семейных ферм предусмотрена господдержка в размере до 30 млн рублей.

Отдел новостей «В»