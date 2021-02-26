В ТОР «Надеждинская» откроют производство дизайнерской мебели Статус резидента территории опережающего развития «Надеждинская» получило ООО «Компания Вячеслава Романова», сообщили в пресс-службе Корпорации по развитию Дальнего Востока.

В 2023 году инвестор планирует открыть в Приморье комплекс по производству мебели из натурального дерева, специализирующийся на ручной сборке нестандартных изделий по индивидуальным заказам. Объем продаж предприятия составит 2400 единиц продукции в год.

«Мы будем ориентироваться на потребности семей со средним доходом, которые отдают предпочтение уникальной, качественной мебели из натуральных материалов. Комплекс приступит к производству и продаже обеденных групп, зеркал, полок, мебели для ванных комнат и прихожих, а также кроватей, в том числе детских, прикроватных тумб и комодов. Нашими главными конкурентными преимуществами станут цены ниже рынка, выполнение работ на заказ, широкий выбор комплектаций, цветов и материалов изделий, возможность онлайн- и офлайн-покупок», – сообщил руководитель предприятия.

Объем первоначальных инвестиций в производство составляет около 13 млн рублей. Затраты намечено направить на возведение зданий цеха, административного блока, складов и офиса продаж, приобретение оборудования, обустройство офиса и прилегающей территории, первоначальную закупку сырья. Основным поставщиком древесины ясеня и дуба выступит лесозаготавливающее предприятие, расположенное в Приморье. Другие виды древесины и лакокрасочные материалы будут закупаться у российских поставщиков.

Инвестор отмечает, что значительную помощь новому предприятию окажут налоговые льготы и административные преференции, доступные резидентам ТОР на Дальнем Востоке. По его словам, наиболее востребованными являются получение земельного участка в льготную аренду с возможностью его выкупа после реализации проекта, обеспечение необходимой инфраструктурой, сниженные до 7,6 % страховые взносы в течение 10 лет, нулевые налоги на прибыль и имущество первые 5 лет.

О высоких шансах на успешную реализацию бизнес-идеи по производству эксклюзивной мебели говорят результаты исследования рынка, которое провел резидент.

«По оценкам маркетологов крупнейших мебельных ретейлеров, IKEA и Hoff, в 2021 году доля отечественного производителя на мебельном рынке России достигнет 70 %. При этом, по мнению экспертов, в данном бизнесе будет появляться все больше малых и средних предприятий. К тому же мы фиксируем возрастающий спрос на экологичную мебель с индивидуальным дизайном. Эти факторы открывают перспективы для реализации проекта в сфере мебельного производства», – заявил Вячеслав Романов.

ТОР «Надеждинская» создана в июне 2015 года, она стала первой в Приморье территорией опережающего развития. На сегодня инвесторы реализовали семь проектов и вложили в экономику региона 14,9 млрд рублей, создали 1249 рабочих мест.

Отдел экономики «В»

Фото пресс-службы Корпорации по развитию Дальнего Востока