Непривитых могут не взять на работу Чем прививают от COVID, есть ли побочка и законна ли иммунизация трудовых коллективов?

Более 35 тысяч приморцев, по данным на 24 февраля, уже вакцинировались от коронавирусной инфекции, из них завершили иммунизацию (то есть получили две прививки) уже более 9 тысяч человек. О том, как проходит в крае вакцинация населения, рассказала пресс-службе региона главный внештатный эпидемиолог Приморья кандидат медицинских наук Ирина Повиличенко.

– Кто рискует заболеть повторно?

– Повторное заражение может произойти при частых контактах с больными и в местах, где высокая концентрация вирусных частиц, а также при ослабленном иммунитете. То есть наиболее высокий риск повторного заболевания у лиц, имеющих частый и прямой контакт с больными коронавирусной инфекцией.

– Что делать, если пропустил дату второй прививки?

– Нужно обратиться к врачу (или фельдшеру) в тот прививочный пункт, где была назначена вторая прививка. Временной интервал между первой и второй прививкой может составлять более трех недель – это не повлияет на эффективность препарата.

– Переболевшему коронавирусной инфекцией стоит вакцинироваться?

– Цель массовой вакцинации – максимальный охват неиммунных лиц для сдерживания дальнейшего распространения вируса и предупреждения заражения новых жителей края. Поэтому вакцинация рекомендована людям, которые не болели и не имеют антител. На сегодня в первую очередь прививаются люди, не болевшие COVID-19 и не имеющие лабораторного подтверждения имеющихся антител.

– Какая вакцина пришла в Приморье?

– С декабря в край поступает вакцина «Гам-КОВИД-Вак» (международное торговое название «Спутник–V»). Она раньше всех была зарегистрирована в России, соответственно, заводы успели ее выработать в необходимом объеме. Возможно, весной в край поступит и вакцина «ЭпиВакКорона» для массовой иммунизации, а также третья разработанная в России вакцина – «КовиВак».

Сегодня в сутки в Приморье вакцинируются около 2200 человек, пропускная способность развернутых пунктов рассчитана на 2400 человек в сутки.

В крае начинают развиваться мобильные формы работы с учетом соблюдения всех мер транспортировки и хранения вакцины в низкотемпературном холодильном оборудовании. Как только такое оборудование поступит в край в нужном объеме, такая форма работы будет внедрена повсеместно. Это позволит прививать большие организованные коллективы на предприятиях, чтобы не отрывать сотрудников от работы.

Вакцина «Гам-КОВИД-Вак» двухкомпонентная. Иммунитет вырабатывается через 42 дня после первой прививки.

– Как можно прививать население, если вакцина проходит лишь третий этап испытаний?

– Все испытания и клинические исследования проводили разработчики до того, как вакцина массово начала поступать в регионы. В край поступает зарегистрированная в установленном порядке вакцина с регистрационным удостоверением.

Недавно в международном медицинском журнале The Lancet были опубликованы итоги клинических испытаний, где сказано, что вакцина «Гам-КОВИД-Вак» имеет одну из высших степеней иммуногенности, что крайне важно. Вакцина зарегистрирована по особым условиям, поэтому мы ведем спецучет и уделяем пристальное внимание привитым. Люди имеют возможность вести лист самонаблюдения в личном кабинете сайта «Госуслуги», эти данные видят врачи. И с каждой нежелательной реакцией, даже если это обычная поствакцинальная реакция, врач может ознакомиться и принять меры по дальнейшему медицинскому наблюдению пациента.

– Какова эффективность этой вакцины?

– Как отмечено в публикации авторитетного медицинского журнала The Lancet, эксперты подтвердили высокую эффективность и безопасность вакцины. За время испытаний антитела выработались у 98 % привитых, клеточный иммунный ответ сформировался у 100 % добровольцев. А уровень антител до полутора раз выше, чем у переболевших COVID-19.

– Есть побочные действия у вакцины?

– Любые нежелательные реакции после вакцинации бывают слабыми или сильными. Тяжелых форм не зарегистрировано. Озноб и температура – это не побочные действия вакцины. Это обычная реакция организма, которая может проявляться на любую прививку. Температура в течение первых двух суток, боли на месте укола – это обычные явления местного или общего характера после иммунизации. Такие реакции проходят обычно в течение последующих трех дней даже без применения препаратов.

– Сколько будет сохраняться иммунитет после прививки? Нужно ли будет повторять вакцинацию ежегодно?

– На эти вопросы ответы смогут дать производители вакцин и российские ученые в ближайшие полгода. Сегодня подобные вопросы решаются поэтапно. Первой задачей было начать массовую вакцинацию для групп риска и неиммунных жителей региона, чтобы государство могло запустить экономику, чтобы люди, приходя на работу, не боялись заболеть. Чтобы как можно быстрее сформировался коллективный иммунитет. Как часто в последующем нужно будет делать повторные прививки, покажут время и научные исследования. Это может быть ежегодно как при гриппе или как при других вирусных инфекциях – однократно или с определенным временным интервалом.

– Привился – не заболеешь, так ли это?

– Вакцинация как мера личной и общественной профилактики имеет разные стороны. Так, людей прививка защищает от неблагоприятных исходов и осложнений заболевания. То есть после прививки заболеть коронавирусной инфекцией в отдельных случаях можно, но заболевание будет протекать легко или бессимптомно.

Подчеркну, что сегодня еще не сложился коллективный иммунитет в обществе, поэтому масочный режим сохраняется.

– Каков порядок вакцинации?

– На вакцинацию следует записаться заранее, в том числе это можно сделать через портал «Госуслуги». При записи формируются группы по пять человек, так как в край поступила вакцина в мультидозной упаковке – каждый флакон которой рассчитан на пять доз. И очень важно, чтобы на вакцинацию приходили по времени и по пять человек.

Перед прививкой обязательное условие – осмотр с термометрией. Заполняются анкета пациента, где человек указывает свои хронические заболевания, последний контакт с заболевшим или отсутствие такого контакта, а также информированное добровольное согласие на вакцинацию.

– Если переболел COVID-19 в легкой форме, можно прививаться?

– Если человек переболел в легкой форме и не знает об этом, ему можно вакцинироваться. Хуже не станет, это дополнительная доза защиты. Другой вопрос – нужна ли она ему. Если у врача после опроса возникнут сомнения, он может назначить дополнительное обследование, в том числе тестирование.

Если таких сомнений у доктора не будет, пациенту назначат прививку. Специально сдавать тест перед вакцинацией не надо.

– Сдавать кровь на антитела можно только платно, так сказали в поликлинике. Это законно?

– Прививка делается бесплатно по полису ОМС. Тестирование, как любое другое лабораторное исследование, делается при наличии показаний бесплатно по полису ОМС по назначению врача (например, при наличии клинических симптомов заболевания). Если для тестирования нет оснований, кроме желания человека, то анализ будет проведен платно. Если же при осмотре врачом перед прививкой ему необходимы дополнительные данные о здоровье пациента, ему назначается исследование, в том числе при необходимости на COVID-19. В этом случае тест будет проведен бесплатно.

Повторюсь, обязательного тестирования перед вакцинацией не требуется.

– COVID-19 пойдет резко на спад, если будет привито более 60 % жителей. Так ли это?

– При любой инфекции, чтобы она не вернулась, нужен массовый охват вакцинированных и переболевших, который по рекомендациям ВОЗ должен составлять не менее 95 % всего населения. Учитывая, что COVID-19 – воздушно-капельная инфекция, большая часть жителей уже переболела. Также есть люди, отрицающие вакцинацию как способ защиты, поэтому в Российской Федерации поставлена задача охвата вакцинацией не менее 60 % взрослого населения.

Выполнение плана зависит от поставки вакцин. Если идти по опыту вакцинации от гриппа, то план в 60 % край выполнил за 2,5 месяца. Сейчас мы рассчитываем на полгода вакцинации с учетом поставок. Если в край поступит вакцина, не требующая такой холодовой цепи, тогда можно будет оперативно развернуть мобильные выездные формы работы и процесс иммунизации пойдет быстрее.

– На работе принудительно заставляют делать прививку. Законно ли это?

– Иммунизация для граждан от любых инфекций – это добровольное решение. Да, гражданин имеет право на отказ, это регламентировано статьей 5 Федерального закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». Но в этой же статье говорится о том, что гражданин, являясь сотрудником предприятия или профессии с более высоким риском заражения и распространения, обязан вакцинироваться. Помимо индивидуального желания есть коллективная ответственность. Перечень предприятий, требующих обязательной вакцинации коллективов, указан в Постановлении правительства РФ № 825.

Другой вопрос – могут ли увольнять сотрудников? Граждане при поступлении на предприятия высокого риска заболевания и требующие обязательного проведения профилактических прививок, должны быть вакцинированы. При трудоустройстве, если человек не привит, его имеют право не принять на работу.

В период угрозы или развития эпидемии сотрудник предприятия из перечня приоритета, отказывающийся от прививок, законно может быть отстранен от работы работодателем.

Сотрудник предприятия, отказавшись от прививки, должен понимать, какие последствия могут быть и какую ответственность несет работодатель. Если работодатель не примет меры по предупреждению заноса и распространения инфекции, защиты коллектива от массового заражения, он будет нести другую правовую ответственность, вплоть до уголовной.

– Вирус мутирует, а прививка действует недолго. Значит ли это, что прививаться будем до конца жизни?

– Производители вакцин в настоящее время озвучивают длительность действия постпрививочного иммунитета вакцин не менее одного-двух лет.

По официальным данным разработчиков, против тех известных мутаций, о которых говорят в мире, наша вакцина эффективна. Все вирусы мутируют. Мы прививаемся каждый год от гриппа не потому, что плохая вакцина, а потому, что каждый год ВОЗ собирается и обсуждает, какие новые штаммы успели выработаться и с высокой долей вероятности вызовут новую эпидемию. Если уже разработанная вакцина против коронавирусной инфекции будет действовать на новые штаммы, это будет прекрасно. Давайте дадим ученым время на исследование этого вопроса.

Отдел новостей «В»

Фото Дениса Нагаева/www.primorsky.ru