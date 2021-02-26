От добровольцев требуется коммуникабельность, стрессоустойчивость и опрятность В Приморье стартовала регистрация волонтеров для реализации проекта всероссийского масштаба – голосования за скверы, парки, улицы и набережные, которые будут благоустроены в 2022 году.

Как пояснили в пресс-службе края, в основные задачи добровольцев войдет предоставление желающим возможности проголосовать на месте – на планшете через специально созданную электронную платформу. А также они должны дать ответы на вопросы о процедуре выбора.

Регистрация волонтеров продлится до 22 марта. Ключевые критерии отбора добровольцев: возраст от 14 лет, готовность включиться в проект, коммуникабельность, умение понятно и четко рассказать о проекте, стрессоустойчивость, опрятность. Обучение и инструктаж пройдут с 22 марта по 19 апреля.

Голосование за объекты благоустройства состоится с 26 апреля по 30 мая.

«Волонтеры будут информировать граждан о проектах, которые выносятся на обсуждение, о возможностях участия в формировании комфортной городской среды. Они станут помогать, к примеру, тем, кто не очень хорошо ориентируется в Интернете, объяснять, как можно зайти на портал, специально созданный для голосования, делиться своим мнением так, чтобы его учли. Процедура, к слову, предполагается довольно простая: потребуется авторизоваться через сайт «Госуслуги» или мобильный телефон», – подчеркнула начальник отдела волонтерских программ – заместитель директора Центра содействия развитию молодежи Приморского края Марина Баженова, отметив, что в период голосования волонтеры будут дежурить на улицах, в торговых центрах, кинотеатрах и других популярных среди жителей края местах, чтобы обеспечить максимальное вовлечение людей в голосование.

Напомним, что основная задача проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» – преобразить российские города, поселки, сделать их комфортнее для людей. Один из показателей эффективности реализации проекта – вовлечение граждан в принятие решений по вопросам благоустройства.

«Без учета мнений граждан невозможно сформировать востребованные общественные пространства. Если объекты популярны и нравятся горожанам, туристам, нужно способствовать их сохранению и развитию. Такой подход открывает новые возможности и для развития бизнеса, особенно в сфере услуг, торговли, обслуживания, общественного питания», – отметила Марина Баженова.

Отдел новостей «В»