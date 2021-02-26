Результат увидим к сентябрю 70 обновленных парков и скверов появится в Приморском крае в 2021 году

С начала года в городах Приморья проходят общественные обсуждения по благоустройству территорий, включенных в национальный проект «Жилье и городская среда». Работы по приданию нового облика уже существующим и по созданию новых зон отдыха стартуют с наступлением тепла.

Во Владивостоке в 2021 году планируется провести второй этап реконструкции Матросского сквера, начать благоустройство пляжей в районе мыса Кунгасного, станции Вторая Речка и улицы Татарской, придать новый облик сопке Бурачка. И если в Матросском сквере приводят в порядок существовавшую ранее зону отдыха, то пляж на Татарской или вершину сопки Бурачка благоустроят, что называется, с нуля. Кстати, на одной из самых высоких точек Чуркина должны появиться сразу четыре видовые площадки, а у подножия сопки – туалет и парковка для туристических автобусов.

В январе – феврале в столице Приморья прошли обсуждения концепции развития каждого из этих общественных пространств, в которых приняли участие специалисты городской администрации, общественники и жители. Например, пожелания по будущему облику набережной в районе Второй Речки высказали почти 400 горожан. В МАУ «Дирекция общественных пространств Владивостока» пообещали, что все конструктивные замечания и пожелания участников обсуждений будут учтены и внесены в итоговый вариант проекта.

Благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда» сразу две общественные территории приведут в порядок в Уссурийске. В 2021 году преобразится исторический центр города, или «Старый Арбат» – пешеходные участки улиц Тимирязева и Калинина, где сохранилось множество зданий и сооружений дореволюционной эпохи. Второй объект благоустройства – зеленая зона на пересечении улиц Некрасова и Суханова. Ранее на 2021 год также планировалась реконструкция городского парка на улице Володарского, но он находится в границах территории объекта археологического наследия, что требует дополнительных согласований.

В Спасске-Дальнем в 2021 году запланировано благоустройство парка имени Сергея Лазо. Помимо приведения в порядок территории здесь намечено оборудовать веревочный парк, скейт-парк, фотозону, а также заасфальтировать территорию площади. Подготовлен и проект нового фонтана взамен неработающего старого, однако для его обустройства необходимо дополнительное финансирование.

Большой проект благоустройства, рассчитанный на два года, коснется детского парка в Артеме. В Арсеньеве будут реконструированы парк «Аскольд» и сквер на Калининской, 14. Кроме того, в планах – завершающий этап благоустройства парка «Восток». Пять объектов благоустроят в Находке. В том числе завершатся работы в сквере «Русь», где выполнят устройство ограждения и наружного освещения, а также установят детский игровой комплекс. В сквере «Богатырь» начнутся масштабные работы по устройству стадиона, игровых и тренажерных площадок.

Два объекта – площадь перед Домом культуры в Лучегорске и придомовая территория в Светлогорье Пожарского района – тоже вошли в нацпроект. Благоустройство бульвара на улице Карла Маркса будет выполнено в Большом Камне. Парк Пушкина, сквер на улице Горького, 42а и пять дворовых территорий отремонтируют в Дальнегорске. В Ханкайском округе приведут в порядок пешеходную зону на въезде в Камень-Рыболов.

Сейчас в городах и районах Приморья проходят конкурсные процедуры по отбору подрядчиков, которые с наступлением тепла займутся благоустройством парков, набережных и скверов. По словам зампредседателя правительства Приморского края Елены Пархоменко, часть объектов уже законтрактована, по остальным торги завершатся к середине марта. То есть в апреле подрядчики должны зайти на объекты, а завершить благоустройство – в сентябре.

«Мы и в прошлом году большинство объектов сдали до наступления холодов, но эпидемия коронавируса все же помешала некоторым территориям сделать это в срок – возникли перебои с поставкой материалов, не хватало рабочих», – цитирует Елену Пархоменко пресс-служба краевого правительства.

Добавим, что весной в крае должно состояться голосование по объектам благоустройства на следующий, 2022 год. Предварительный отбор уже проведен, и в конце апреля стартует второй этап голосования, по итогам которого определятся территории-победители. Голосование пройдет на общероссийской онлайн-платформе, которая сейчас находится в стадии наполнения.

Отдел политики «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА